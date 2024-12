Edgar Valero motivó a boxeadores y deportistas

La segunda función The New Super Star empezó de lujo y es que previo al Face to Face, se tuvo la presencia del cronista deportivo Edgar Valero Berrospe, el cual fue una motivación para todos los deportistas y boxeadores presentes.

Valero Berrospe, cronista internacional reconocido por ser narrador de boxeo, estuvo en Durango, en su conferencia-charla, aprovechó para compartir conmovedores testimonios de destacados atletas internacionales, subrayando la importancia del apoyo familiar en la trayectoria deportiva.

La segunda función The New Super Star empezó de lujo./ Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Asimismo aprovechó para reflexionar sobre el verdadero significado del éxito en el deporte, ya que no solamente es por medio de medallas, puesto que la determinación, el compromiso y el esfuerzo personal, son valores fundamentales.





Dio a conocer anécdotas de figuras como Ana Gabriela Guevara, Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, entre otros, por lo que a través de sus palabras, motivó a los jóvenes deportistas presentes a valorar su camino y a nunca rendirse ante los desafíos.

La segunda función The New Super Star empezó de lujo./ Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Al término de la conferencia, se llevó a cabo el Face to Face, donde estuvieron presentes los pugilistas duranguenses, el olímpico Miguel Ángel “Piolín” Martínez y la campeona mundial juvenil, Valeria Amparán y al momento de las fotografías ellos mismos tomaron el cinturón en disputa.

Es importante mencionar, que en esta segunda edición, la organización estuvo a cargo de los hermanos Saúl y Teresa Güereca, de GKBA Golden Kid Boxing Academy, así como los entrenadores Rubén Soto de Bull Gym, Eduardo Bueno de Buenos Gym y Armando German de Element Gym como anfitrión.

Estuvieron presentes los pugilistas duranguenses, el olímpico Miguel Ángel “Piolín” Martínez y la campeona mundial juvenil, Valeria Amparán./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Este sábado continuaron las acciones, en donde en el Palacio de los Combates se llevaron a cabo las peleas de las distintas categorías y pesos, donde todos los pequeños y juveniles subirán al ring como los grandes y así ser motivados para continuar en el deporte.