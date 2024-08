Se terminó una era y fue con grandes honores, su número inmortalizado y una ovación ante su gente, Santiago González “Chaparrito dice adiós como jugador activo profesional y que mejor que hacerlo en el Volcán de Villa en el último encuentro de temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Ante un estadio lleno, y con cierta tristeza porque uno de los grandes ya no lo vamos a poder ver en el diamante, y las lágrimas no se hicieron esperar por parte del Chaparrito y estalló de emoción cuando le entregaron su casaca con el número 77 encuadrada y los aplausos no se hicieron esperar.

El 77 ya está inmortalizado, “Chaparrito” se retira / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El encuentro de Caliente de Durango ante Charros de Jalisco, fue el lugar ideal para que el oriundo de Veracruz tuviera una noche que nunca va a olvidar, ya que llegó a Durango desde 2017 e inmediatamente la afición lo adoptó no solamente por su gran nivel de juego, sino por su carisma y entrega en cada partido.

Fue en la quinta entrada que “Chaparrito” fue sustituido por Juan Uriarte, para, entre lágrimas, ver cómo fue develado un círculo luminoso con su número 77 sobre la barda del jardín izquierdo.

Entre los números de Santiago González está 1604 juegos, así como cinco mil 493 turnos al bat, 20 temporadas, un promedio de bateo de por vida 0.299.

Ha jugado desde el 2003 en la LMB con Rojos del Águila de Veracruz, Petroleros de Minatitlán, Tecolotes de Dos Laredos, Unión Laguna, Tabasco y Durango.

Mientras tanto en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ha jugado para Hermosillo, Mexicali y Monterrey.

Al finalizar el encuentro, Santiago González tuvo firma de autógrafos y además en todo momento se mostró accesible y con esa sencillez y humildad que le caracteriza.