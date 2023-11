Se cumplieron 35 años del Club de Ajedrez Caballos Negros CCH UJED, y que mejor manera de festejarlo que mediante la décima edición de un torneo de deporte ciencia, donde Juan José Benavente Vázquez se llevó el campeonato.

Se realizó la décima edición del festival de ajedrez con tres torneos, blitz, rápido y por equipos, con un total de nueve rondas.

Juanjo quien en su fase infantil fue multicampeón en distintas competiciones, en esta ocasión fue el mejor frente al tablero al sumar ocho unidades y así culminar en la primera posición.

El subcampeonato fue para Felipe de Jesús Torres Rivas, Ángel Gabriel Briseño Campos, ambos con siete unidades hechas, pero por el desempate el primero en mención consigue la primera posición.

El Club de Ajedrez Caballos Negros cumple 35 años de vida / Foto: Cortesía | Caballos Negros

Fue una gran participación de la comunidad ajedrecista, donde además se dieron premios especiales, como fue el caso de David Alejandro Hernández Santos quien culminó como el mejor en la categoría Sub 18.

En la Sub 16 quien movió las piezas de manera correcta fue Diego Jacif García Manqueros y así llevarse un reconocimiento especial, el mejor Sub 14 fue André Hernández Villanueva y Enrique Violante Salas terminó con el campeonato en la Sub 12.

En lo que corresponde al torneo rápido, Juan José Benavente con un total de 5.5 unidades se llevó el primer lugar y además de manera invicta, con el mismo número de puntos terminó José Castruita Martínez y el tercer peldaño se lo embolsó la experimentada Alejandra Guerrero Rodríguez.

Dentro de esa misma modalidad los premios especiales fueron para Nayeli Yentl Benítez Cárdenas como la mejor femenil, el ajedrecista David Alejandro Hernández Santos concluyó como el mejor sub 18, Ángel Gabriel Briceño Campos finalizó como el mejor sub 16.

La amante del deporte ciencia, Karol Sophia García Rodríguez terminó como el mejor sub 14 y el más sobresaliente sub 12 fue para Leonardo Enrique Violante Salas.

Fueron un total de 22 equipos los que participaron, en donde el campeonato por conjunto se lo llevó Master Chess, el segundo fue para Zombie Squad y en tercero Estratega.

Master Chess estuvo integrado por Juan José Benavente Vázquez, Felipe de Jesús Torres Rivas, Salvador Vidal Martínez y Alejandra Guerrero Rodríguez.