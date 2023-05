El duranguense Diego Campillo en la final de la Liga de Expansión MX

El conjunto del Tapatío del duranguense Diego Campillo del Campo, se catapultó a la gran final de la Liga de Expansión MX., tras derrotar al actual campeón del certamen en la ronda de semifinales, la escuadra de los potros de hierro del Atlante.

Con un marcador de 1 gol por 0, el Tapatío derrotó este sábado en el estadio Jalisco a los azulgranas.

El jugador de Durango jugó los noventas minutos de la contienda de vuelta y con ello, orgullosamente se puede decir que hay justicia en esta temporada pues Tapatío, sub líder de la competencia está en la final y en ella se enfrentará, ni más ni menos, que al líder general de la competencia, el Celaya.

En el compromiso de vuelta, fue con gol de Juan Brígido cuando corría el minuto 35.

La llave de las Semifinales entre el Tapatío y el Atlante se definió en favor de la escuadra rojiblanca, que supo defenderse y que eliminó al vigente campeón de esta división en la cancha del Estadio Jalisco, luego de que en la Ida todo acabara sin anotaciones.

En una temporada histórica para el Tapatío, por primera vez, los ahora dirigidos por Gerardo Espinoza se instalaron en la Gran Final.

Ha sido una temporada redonda para Diego Campillo, pues tiene aproximadamente el 75% de los minutos jugados a lo largo de la campaña, anotó un gol y es un elemento que se ha ganado la confianza, como defensa central, del director técnico "El Jerry" Espinoza.

En el juego de ida, el conjunto del Tapatío empató sin anotaciones ante el Atlante, en el partido que se desarrollo en el estadio Azulgrana de la Ciudad Deportiva en la capital del país.

De esta manera y con el 1 por 0 de ayer a favor del Tapatio, Campillo y el cuadro de Chivas B están en la gran final de la Liga de Expansión MX., en donde deberán enfrentar al Celaya, quien en una cerrada y apretada llave de semifinales empató 0-0 en el global con los Ates del Morelia, por lo que habrá final Celaya Vs. Tapatío, líder Vs. Sub lider de la campaña.