El duranguense Efrén Ramírez es parte del equipo “Pura Vida BJJ & MMA”

El amor por la disciplina de las Artes Marciales Mixtas lo han llevado a cruzar fronteras, él esta consiente que a base de disciplina, constancia y perseverancia destacará y brillará dentro de la jaula, hablamos del nacido en Santiago Papasquiaro, Efrén Orlando Ramírez Cambrano, actual campeón estatal de las 125 libras y que ahora, en los Estados Unidos de América, bajo la metodología de “Pura Vida BJJ & MMA”, es entrenado y ya se encuentra esperando una oportunidad que lo catapulte a eventos internacionales.

La ruta en su carrera no es nada sencilla, el inicio fue a los 19 años de edad cuando Efrén se enlistó en el boxeo, con el paso del tiempo llegó el boom mundial de las Artes Marciales Mixtas, disciplina que termino por enamorar al pinolero y con el paso del tiempo, nuestro protagonista ha sabido abrirse paso con participaciones en los mejores escenarios de la República Mexicana, ahora la consigna es superarse en tan importante casa de Norteamérica, “Pura Vida BJJ & MMA”.

foto: Cortesía | Efrén Ramírez

Hoy, El Sol de Durango pudo contactarse hasta Milwaukee en el estado de Wisconsin con Efrén Orlando Ramírez Cambrano, y él, con esa sencillez que le caracteriza, atendió este medio para compartirnos los ratos de triunfo que le han dejado las Artes Marciales Mixtas, y también, ¿Por qué no?, esos ratos de derrota a los que también se les saca jugo y de los cuales, Efrén ha aprendido enormidades.

El peleador de MMA Efrén Orlando Ramírez Cambrano nacio el 31 de julio 1995 en la ciudad de Durango, pero es originario de su amado Santiago Papasquiaro, el inicio en el boxeo a los 19 años de edad en el Club de Boxeo Almanzas, de ahí paso a las Artes Marciales Mixtas con su entrenador Carlos de la Rosa, posteriormente, alterno entrenamientos con el equipo de Drakos Team, fundó, al lado de su coach de la Rosa el gimnasio Fariseos Team y actualmente, como ya lo subrayamos, se prepara en “Pura Vida BJJ & MMA”.

Tras esta introducción y ya entrados en materia de esta entrevista con un duranguense que busca brillar en las grandes ligas de las Artes Marciales Mixtas, la primera pregunta se basó en ¿Cómo fue que Efrén se enamoró de las MMA?

Desde niño fui muy hiperactivo y siempre tuve la mala suerte de que había niños más grandes queriendo molestar, solo me defendía, a raíz de ello, tuve muchos problemas más en mi etapa como adolescente y es ahí cuando decido buscar un deporte que me ayudara a enfocar mi energía y sacar provecho de ello, intente deportes como futbol, después actividades como break dance, deje de hacer fútbol y break dance para buscar deportes de contacto, lo que estaba cerca de mí y a mi alcance fue el boxeo, cuando empecé en el box conocí mediante videos peleas de MMA y dije esto es para mí, puedo destacar, se me da bien el compartir golpes con alguien más y ahí, comenzó la historia.

En tu carrera ¿Quiénes han sido importante como soporte y respaldo en tu carrera?

Primero que nada a mi familia, ellos me han apoyado todo este tiempo sin importar las bajas que se han presentado en el proceso y el crédito también se lo doy a mi entrenador Carlos Iván de la Rosa, quien desde que inicie ha estado en mis preparaciones, ha sido un pilar fundamental en mis logros.

Es importante recordar que Efrén actualmente es Campeón Estatal en las 125 libras, luego de ganarle el campeonato con mucha autoridad al también duranguense Alan Álvarez en el 2017, en una contienda que tan solo duro un round pues el pinolero resolvió las cosas a su favor mediante una llave al brazo para rendir a su oponente a través de la sumisión.

Efrén ha peleado en empresas como Beat Down, CGBS e Iron Boy, esta última promotora de MMA en Phoenix, Arizona, y el último gran logro en sus carrera, sin duda alguna, que ha sido enlistarse en “Pura Vida BJJ & MMA”, gimnasio reconocido con atletas que se han catapultado a la UFC y algunas promotoras más de renombre en los Estados Unidos.

El trayecto en esta carrera de las Artes Marciales Mixtas ¿Cómo ha se ha desarrollado?

Ha sido muy complicada, debido a que la mayor parte del tiempo me he manejado solo, consiguiendo peleas y tocando puertas, sé que no he tenido el apoyo que se necesita para tener mayor crecimiento en este deporte, pero no me he enfrascado en eso, sigo moviendo mis cartas y buscando el sueño.

Para Efrén, ¿Qué significan las Artes Marciales Mixtas?

Más allá de un deporte muy bueno, es algo personal, un estilo de vida, donde he tenido grandes experiencias que me ha permitido obtener madurez deportiva y personal, donde he conocido grandes amigos y compatriotas.

Comparte con la afición de Durango ¿Qué es “Pura Vida BJJ & MMA”?

Pura vida se encuentra en Milwaukee en el estado de Wisconsin, aquí cuentan con clases de MMA, lucha y Jiu-jitsu, ellos han logrado tener peleadores en UFC mediante el programa de Dana White Contender Series, Pura Vida es considerado como uno de los gimnasios con más crecimiento y pionero en el norte de Estados Unidos, los entrenadores principales son Jake klipp, cinturón negro de BBJ y Zak Ottow, quien fue peleador de la UFC.

¿Cómo es que llega Efrén a “Pura Vida BJJ & MMA”?

El año pasado vine de visita, para ese entonces tenía programada una pelea en Phoenix, Arizona, debido a esto me puse a buscar donde poder llevar mi campamento acá, di con algunas academias, pero donde me sentí mejor y con gran motivación fue en Pura Vida, llegué y platique a los coach´s mi compromiso, y que quería ver la posibilidad de prepararme ahí con ellos, aceptaron, estuve un tiempo entrenando, por motivos de permiso de permanecía en Estados Unidos, regrese después de mi combate a México, este año volví para dialogar sobre mi futuro con el equipo gracias a la preparación que tuve el año pasado con ellos, ahora, decidieron apoyarme y encargarse ya de mis próximos compromisos y ayudarme a poder entrenar aquí con más tiempo y una preparación detallada y exhaustiva.

Sometido a la preparación con “Pura Vida BJJ & MMA” ¿Cuáles son los objetivos Efrén?

El objetivo es poder llegar a grandes ligas, mediante la metodología y asesoría de ellos, sin dejar de lado el apoyo, del cual estoy muy agradecido, estoy buscando mejores oportunidades para mi evolución como atleta, el compromiso es venir acá y estar enfocado entrenando 24/7, así mismo, el tiempo que este en México seguir en campamento y cuidar mis hábitos, ya que en cualquier momento puede surgir alguna oportunidad que nos abra las puertas a mayores retos en mi carrera.

Hoy en día son varios los elementos duranguenses, de calidad, los que buscan el sueño de triunfar en el MMA, ¿Cuál sería el mensaje que Efrén comparte con ellos?

Hay que grabarse que el ser una persona perseverante, dedicada y con objetivos claros te van abrir las puertas a donde quiera que vayas, que se debe ser consciente, que para lograr las metas a veces las herramientas y las oportunidades no están a la vuelta de la esquina, hay que ir a buscarlas y demostrar que realmente estamos hechos para esto.

Son las palabras del duranguense Efrén Orlando Ramírez Cambrano, oriundo de Santiago Papasquiaro, peleador que tiene el sueño plasmado en su cabeza, triunfar en esta disciplina de sus amores, las Artes Marciales Mixtas, pero que además, esta consiente de la camiseta que lleva puesta, la de su tierra, la de su Durango y su Santiago, un atleta consiente, que sabe que si las primeras batallas las gana con disciplina y dedicación en sus entrenamientos, llegará a ser un deportista exitoso en tan maravilloso deporte que sin duda alguna, ha atrapado al mundo conocedor de los deportes de contacto.