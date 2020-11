“El Gatillo” Ortiz pitará el Cruz Azul Vs Tigres

El árbitro duranguense Marco Antonio Ortiz Nava, “El Gatillo”, será el encargado de impartir justicia en el juego de vuelta de los cuartos de final entre los equipos de la máquina celeste del Cruz azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol designó la mañana de este viernes, a los silbantes que impartirán justicia en los compromisos de vuelta de estos cuartos de final del también denominado Guard1anes 2020.

Es importante recordar que el pasado jueves los cementeros, en el de ida, superaron en calidad de visitantes y con cartones de tres goles por uno a los Tigres de la UANL.

Ya son varias las temporadas en las que él de Durango se ha convertido en uno de los mejores árbitros de la Liga MX, hoy de nueva cuenta la Liga y la Comisión de Árbitros, confían en el trabajo de Marco Antonio y lo han designado en esta gran confrontación.

Ortiz Nava será el central de este compromiso que se celebrará el próximo domingo a las 18:30 horas en la grama del estadio Azteca, donde estará acompañado por el asistente número 1 Pablo Israel Hernández Luna, el asistente 2 Cesar Cerritos García, el cuarto arbitro Erick Yair Miranda Galindo y en el VAR estarán Carlos Ayala Cuellar e Igor Itzsvan Flores Florián.

Dentro de las designaciones restantes, Fernando Hernández Gómez será el central del Pumas Vs Pachuca, Cesar Arturo Ramos Palazuelos en el León Vs Puebla y en el clásico nacional, es decir, en el América Vs Chivas, el nazareno será Jorge Antonio Pérez Duran.