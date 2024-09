El goya se escuchó hasta el cielo, reconocen al “Tío” Solano

Pumista de corazón, no había día que no recordara los colores auriazul y es que haber portado la playera de los Pumas no cualquiera lo hace, a dos años de su partida de Eduardo “Tío” Solano, la directiva de la Liga Florida Soccer realizó un partido de convivencia, además de entrega de reconocimientos a sus familiares.

Un día diferente, todos llegaban para recordar con mucho cariño a ese futbolista-entrenador-amigo, el “Tío” Solano, quien en vida siempre mostró una gran sonrisa y una humildad como solo el se caracterizaba.

Entrenador de fuerzas básicas de Alacranes durante muchos años, maestro de Educación Física en la ETI de toda la vida, Eduardo Solano militó en la Liga Obrero Estudiantil con las escuadras de Potros del ITA y Alacranes de Durango en la década de los 80´s.





Fue un 23 de septiembre de 2022, cuando el “Tío” Solano emprendió el viaje, solo se adelantó en el camino, es por ello que se invita a la ciudadanía en general a que este 24 de septiembre acudan a La Catedral a las 19:00 horas a misa de su segundo aniversario luctuoso.

La directiva que es encabezada por Rodolfo Reséndiz, organizó una “cascarita”, en donde se hicieron presentes amigos, así como los árbitros históricos duranguenses, Miguel Ángel Martínez como central, auxiliado en las banderas por Arturo Álvarez y Alejandro Luna y como cuarto silbante fungió Antonio Álvarez Haro.

Quien no podía perderse un partido tan especial es su gran amigo, el cual es considerado parte de su familia, Antonio Duarte Sierra "Pelus", quien en todo momento se mostró muy emotivo, así como un grupo de sus alumnos en la ETI, quienes siempre lo estimaron.

Fue al final del encuentro, su esposa Artemisa Huerta Raymundo y sus hijos Dolly, Luis Arturo, Edson Eduardo, Gerson Eder Solano Huerta recibieron un reconocimiento en memoria del “Tío” Solano, todos ellos con una gran sonrisa, ya que siempre mantuvo su alegría hasta el último día de su vida, no podían faltar también sus nietos, Cristhian Yaretzi, Luis Artururo y Ana Yissel.