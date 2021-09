El sábado pasado 150 taekwondoines presentaron el examen de grados

El pasado sábado en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte, el tae kwon do duranguense fue parte del examen de grados, en una dinámica que trajo como resultado más de 150 deportistas que avanzaron de grado o cinta y hay que subrayar, estuvo avalada por la Federación mexicana de Tae Kwon Do.

Fueron la Escuela Municipal de Tae Kwon Do y Celta, las organizaciones que realizaron el examen de grados, teniendo como sinodales al presidente de la Asociación Estatal de Tae Kwon Do de Durango Jonathan Salazar, el profesor Anselmo Diaz, quien arribó a esta entidad en representación de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, además de la presencia del titular de este deporte en el estado de Aguascalientes.

En esta dinámica participaron aproximadamente 150 alumnos, quienes obtuvieron un nuevo grado y/o cinta, además de que se dio la evaluación de la FMTKD para revisar el cumplimiento de los estándares, acción que en conjunto se desarrolla bajo las organizaciones duranguenses, con la firme finalidad de que esta disciplina, dentro de Durango, continúe con ese ascenso que le ha dado grandes logros al deporte de nuestra entidad.

De entrada, los logros más importantes de este examen de grados, fueron más de 21 los aspirantes que lograron obtener su cinta negra, todo esto sin dejar de lado que prácticamente todos los taekwondoines presentaron avances en su escala de grados.

Las escuelas que fueron parte del examen son la Escuela Municipal de Tae Kwon Do del INMUDE,Celta Bosques, Celta La Salle, Celta KMD, Celta Morga, Celta Forestal y Celta León.