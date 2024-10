Faltan diez días para que se lleve a cabo el Torneo de Ajedrez Rápido denominado El Valor de Nuestra Gente, en donde se espera gran nivel.

El club de ajedrez MEAGI-Bringas Chess y con el aval de la Asociación Estatal de Ajedrez, hace la convocatoria a todos los interesados a formar parte de la competencia, la cual reparte cien mil pesos en premios en las distintas categorías.

Las acciones comenzarán a partir de las 09:300 horas en el Auditorio del Pueblo del domingo 20 de octubre, se tendrá un cupo limitado de 200 deportistas.

En 10 días el torneo de ajedrez El Valor de Nuestra Gente / Foto: Archivo | El Sol de Durango

Las categorías a participar son desde la sub 12 hasta la libres, así como la división de aficionados y la sub 20 y sub 16.

El sistema de competencia se regirá por el formato suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de 20 minutos y un incremento de 5 segundos por jugada. Se establecerá un tiempo de espera de 15 minutos una vez iniciada la ronda, tras lo cual se declarará la incomparecencia.





Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace, se tendrá como fecha límite el 18 de octubre a las 20:00 horas, el pago se podrá hacer con clave interbancaria 012190004862864029 a nombre de Alejandra Guerrero Rodríguez.