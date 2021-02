En acciones de la LNFBP CEFOFFUT PRO Vs Master

Este viernes en punto de las 20:30 Horas, el conjunto del CEFOFFUT PRO Durango Femenil, en una difícil aduana estará recibiendo a su similar de Master, escuadra que está catalogada como el representativo favorito para llevarse el campeonato de la rama femenil en la Liga Nacional de Futbol Bardas Profesional.

En un compromiso que se desarrollará a puerta cerrada en las instalaciones del Complejo Deportivo Sao Paulo, el conjunto del CEFOFFUT PRO ha trabajado a lo largo de la semana con la finalidad de establecer la táctica que pueda contrarrestar el poderío ofensivo y defensivo con el que cuenta el seis de Master.

Por su parte, la escuadra Master quiere dejar atrás la amarga derrota que el pasado domingo sufrieron en manos de Leonas Mega, su acérrimo rival en esta organización, es por eso que están decididas y mentalizadas en arrebatarle los tres puntos a la escuadra del CEFO.

Foto: cortesía | CEFOFFUT

El partido está lleno de ingredientes sabrosos e interesantes, ya que por el lado del CEFOFFUT PRO, Diana Martínez, la gran defensa de esta escuadra, quiere enfrentar y demostrarles a sus antiguas compañeras universitarias, que su equipo está lleno de dinamismo y que saltaran a la cancha para dar la sorpresa de la jornada.

Martínez se apoyará en sus compañeras Paulina Andrade, guardameta que viene custodiando muy bien su portería, la mediocampista Vielka Obregón, corazón del equipo en la recuperación de pelota y creación de jugadas a la ofensiva, en donde siempre pone en acción a Mirell Rodríguez y Renata Gurrola.

Por su parte, Master, comandadas por la ex olímpica Luz del Rosario “Charito” Sauceda, de entre las bardas son favoritas, pues la experiencia de la ex seleccionada hay que sumarse a la creatividad de la ex mundialista universitaria Manuela “Mely” Solís, el último gran icono de las Diablitas de la UJED, Karina Medina, y que decir de Grecia Ruiz, ex jugadora del Santos Laguna en la Liga MX Femenil.