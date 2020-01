En la Liga de Beisbol Veteranos listas las semifinales

Los equipos de Bubbas BS, Ex Alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango y los Profes de la Sección XII avanzaron a la ronda de semifinales en la Liga de Beisbol Veteranos “Manuel Gómez Garibay”, los juarenses y los mentores solucionaron su serie a su favor obteniendo en el campo la victoria, mientras que Bubbas lo hicieron por la puerta de atrás al avanzar como mejor perdedor.

Con mucha calidad vertida sobre el diamante, el sábado pasado se celebró el juego tres de las series de playoffs que faltaban por finiquitar, ahí, los equipos de Ex Alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango y los Profes de la Sección XII derrocharon talento para seguir con vida y ahora, buscar el tan anhelado campeonato.

De entrada, en el tercer duelo de la serie del clásico estudiantil fue el cuadro de los Ex Alumnos de la UJED quien no se tentó el corazón y a punta de largos batazos apalearon con pizarra de 19 carreras por 3 a sus acérrimos rivales de los Ex Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango.

El pitcher del triunfo en esta contienda es Cristóbal Palacios, quien lucio desde la loma para otorgarle la derrota al serpentinero Jorge Satarain.

Por otro lado, la escuadra de los Profes de la Sección XII, luego de arrancar este serie con una derrota, vinieron de atrás y el sábado pasado consiguieron el segundo triunfo de la misma tras derrotar con cartones de 8 carreras 7 a su similar de Bubbas BS., equipos que se metió a las semifinales por la puerta de atrás al avanzar como mejor perdedor.

En el departamento de las serpentinas fue Jaime “El Jimmy” Alvarado quien se agenció la victoria, mientras que el derrotado es el lanzador Jaime Castro.

Ahora, el próximo sábado arrancará la ronda de semifinales, pues en el diamante de la Sección VII se medirán en el primero de la serie Profes de la Sección XII ante los Ex A UJED; en tanto, en el campo de Valle Verde 1, los equipos de Bubbas BS., y El Grande buscarán el primer triunfo de la serie. Importante es aclarar que ambos duelos arrancan en el horario de las 15:00 Horas.