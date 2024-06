En encuentro por demás emocionante a 12 entradas, Caliente de Durango luchó hasta el final pero fue superado por los Sultanes de Monterrey con pizarra de 7-2 y así empatar la serie en el Volcán de Villa.

En la primera entrada no hubo nada para nadie, pero en la parte alta de la segunda, los duranguenses ya caían, por lo que la pizarra se inauguró a 1-0.

Para el tercer y cuarto rollo, ninguna de las dos escuadras se hicieron daño y fue en la quinta cuando se empató el encuentro.

En partido a 12 entradas, Caliente pierde ante Sultanes./ Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Las emociones estaban a flor de piel, en el sexto y séptimo episodio, las carreras se negaron a caer, por lo que en la octava entrada los aficionados volvieron a sentir emociones, Sultantes hizo una carrera y Caliente reaccionó de la misma manera, por lo que los números seguían empatados pero con un 2-2.

Cayó el out 27 y con ello los extrainnings, no ocurrió nada en la décima y onceava entrada, pero en la 12, los visitantes aprovecharon los errores de Caliente y marcaron cinco carreras, Durango ya no pudo darle la voltereta al marcador y así se empata la serie, este domingo se define todo.

Sultanes realizó nueve hits, mientras que Caliente hizo diez, Monterrey tuvo dos errores y Durango tres.