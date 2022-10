En Santos voy a lograr grandes cosas: Frida Cussin

La jugadora duranguense Frida Carolina Cussin, orgullosamente militante del Club Santos Laguna en la Liga MX Femenil, se encuentra en Durango y con la amabilidad que le caracteriza charló en entrevista para El Sol de Durango.

Fue el primero de agosto del 2022 la fecha que quedará marcada en la memoria y en el corazón de Cussin, pues ese día, con tan solo 16 años de edad ingresó al terreno de juego para debutar en la Liga MX Femenil ante la escuadra de León.

Entrando en materia, Frida calificó su desempeño de su actividad en el último semestre, tanto con el primer equipo, cómo en inferiores:

"Fue una temporada buena, aparte pues porque llevo apenas conociendo esto del fútbol profesional con el Santos, me fue muy bien en lo personal aunque el equipo no pasó a liguilla pues se aprende siempre de algo y pues en el Santos siempre se forman buenas personas".

Que significa para Cussin representar los colores del Santos Laguna?

"Es una obligación y un compromiso hacia el Club, pues tener que echarle ganas a todos los entrenamientos, dar resultados en los partidos y pues más que nada te comprometes a pertenecer y representar al club.

Para Frida será una temporada especial pues se dio el debut, Frida cuéntanos cómo fue esto de tu primera aparición en el máximo circuito con el primer equipo:

sí, debuté contra León, lamentablemente pues no fue un marcador a favor aunque pues me gustó debutar ya con mis 16 años, ya en la liga con el primer equipo, me puse toda pálida en cuanto dijeron mi nombre, temblé literal para entrar y pues muy nerviosa, pero emocionada".

Con que sueña Frida Cussin?

"Primeramente al llegar a ser alguien individualmente en en Club Santos, en lograr grandes cosas para el equipo y pues de ahí en adelante espero que vengan cosas grandes".

La afición de Durango que puede esperar del trabajo de Frida Cussin?

"Siempre trato de dar mi mejor trabajo y mi mejor esfuerzo en cada entrenamiento y pues creo que mi esfuerzo no va a estar en vano y que esperen lo mejor de mí porque voy a lograr grandes cosas".