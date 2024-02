Enfrenta Tigres Durango a Mazatlán FC

Tigres Durango tuvo actividad ante Mazatlán FC en la Liga Premier Norte en actividades correspondientes a la quinta jornada, en donde los representantes felinos de la Sub 14 empataron a uno, mientras que los de la Sub 16 cayeron con números de 0-2, por otra parte, Tigres Sub 12 se lució al golear 6-0 a Huskys Torreón.

Los duranguenses estuvieron de locales, en encuentros llenos de mucha emoción, ya que recibir al conjunto de la Perla del Pacífico siempre genera gran expectativa.

Los de la Sub 14 terminaron el encuentro con empate a uno, donde a pesar de que jugadores de ambas escuadras intentaron realizar el gol del descuento, nunca llegó, por lo que se tuvieron que repartir las unidades, pero en la tanda de penales quienes cobraron de mejor manera fueron los costeños al ganar 5-4.

Axel Daniel Rodríguez fue el autor del gol de Tigres Durango en tiempo regular, mientras que Omar Antonio Arellano lo hizo por el conjunto visitante.

En lo que corresponde a las acciones de la sub 16, Tigres Durango no pudo hacer las pases con el esférico y cuando se cumplieron los 90 minutos reglamentarios, los números indicaron 2-0 a favor de Mazatlán FC.

Los jugadores que aparecieron en las estadísticas de los goles fueron Axel Alberto Martínez y Fernando Antonio Fonseca, para así colaborar con su granito de arena en la victoria.

Los más pequeñitos de Academia Tigres, los de la sub 12, se enfrentaron a Huskys Torreón, donde los felinos duranguenses no tuvieron piedad y se dedicaron a hacer goles, lo cual se vio reflejado en el marcador final de 6-0.

Bernardo Mercado Torres se llevó los reflectores, al hacer los seis pepinillos del encuentro.