No pudo contener el llanto y es que su inspiración más grande la tiene en su propia casa, desde chico creció en medio del deporte, vio como su padre fue ganador del Premio Estatal del Deporte como entrenador y ahora el, con mucho orgullo porta ese galardón, Octavio García Campuzano, va por más, esto solo es el comienzo de algo grande.

Te puede interesar: Reconocen a los mejores de Durango

Su padre, el entrenador de alto rendimiento en triatlón, José Édgar García Campuzano “El Tigre”, es su héroe, el lo formó y en este día tan especial no podía faltar, por lo que cuando García Campuzano habló de el, se le quebró la voz.

Entre lágrimas, Tavo García agradece a su padre “El Tigre” por ser su inspiración / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Es una admiración para mi y cuando yo iba a su oficina y veía su reconocimiento como ganador, me inspiraba, no sabía si yo iba a ser entrenador, no pensaba que iba a ser igual que el, siempre ha estado en mi top de entrenadores a nivel nacional y ahora me toca repetir algo de lo que el hizo”, aclaró el entrenador del año.

Asimismo expuso: yo quiero superarlo, superarme a mi mismo, con los resultados que hemos tenido, me da mucha alegría, mucho orgullo que el lo pueda ver en vida.

Entre lágrimas, Tavo García agradece a su padre “El Tigre” por ser su inspiración / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por otra parte, el entrenador del año, presentó una reforma a la constitución de Durango que protege la educación de los deportistas de alto rendimiento

“Todos hemos pasado por dificultades al momento de salir a competir, tener que regresar y presentar tus exámenes o proyectos, tareas, cuando fuimos a Juegos Centroamericanos, una de las nadadoras la reprueban en una de sus materias, porque no está en fecha de presentar, teníamos en mente que los atletas fuera apoyados”, dijo Tavo García.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





La propuesta llegó a oídos del gobernador y ya se trabaja en ello y que así los deportistas duranguense continúen dando resultados a nivel nacional e internacional.