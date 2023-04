Los jugadores campeones de la Liga Mexicana de Voleibol (LMV), los Mezcaleros de Durango denuncian que no se les ha pagado su sueldo desde que empezó la temporada y eso que son los campeones vigentes.

El pasado 29 de enero fue que los Mezcaleros se alzaron con el campeonato de la LMV, siendo así su primera participación en dicho certamen y así tener una temporada impecable.

Mezcaleros de Durango denuncian falta de pago de su sueldo / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Fue a través de redes sociales que un grupo de jugadores de los Mezcaleros se atrevió a dará a conocer que las cosas no pintaban de color de rosa como todos pensaban, publicando los oficios que se giraron a las autoridades exigiendo el pago de su sueldo.

Desde el comienzo de la temporada, se habló de un contrato en donde cada jugador personalmente tocaría temas respecto al trabajo que se realizaría durante la temporada y sobre el pago que recibiría, eso se puede leer en el Facebook en la cuenta Jugadores de Mezcaleros de Durango.

Asimismo se muestra que: Después de varias jornadas, la directora Ana Karen Ávila Ceniceros, no formalizó ninguna relación, solamente hubo retrasos y al final varios jugadores no tuvieron la oportunidad ni de saber cómo quedaría su situación con el equipo.

Cuentan con falta de pago en cuestión de salarios, transportes (vuelos y camiones), comidas, además de los problemas que se tuvieron con los uniformes en casi todas las jornadas, incluso hubo algunos jugadores que no pudieron jugar, anexaron números de último momento, uniformes distintos, entre otras cosas.

Con ya dos meses y dos semanas que finalizó la LMV, la directiva no ha dado respuesta a los jugadores que exigen su derecho.

Los oficios girados van dirigidos al gobernador de Durango, Esteban Villegas, donde se afirma que se había llegado a un acuerdo como fecha límite de pago el 24 de marzo, pero que no se cumplió.

También se puede observar un escrito hecho por el acomodador y capitán del equipo que expresa que debido a no tener ninguna información al respecto, se da a la necesidad de confirmar su no asistencia a los próximos partidos, “mientras el club no cumpla con lo establecido, yo no tengo la intención tampoco de cumplir de mi parte como jugador, ya ha sido mucho tiempo para que ningún jugador haya recibido nada de su pago.