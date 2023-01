Este domingo arranca la Liga de Futbol Nuevo Durango

Con un cuadro del Club Campestre de Durango que llega para la defensa de la corona y con el conjunto de Gorditas Apartado con sed de venganza, este domingo arrancara una temporada en la categoría premier de la Liga de Futbol Nuevo Durango.

Luego del campeonato obtenido en diciembre pasado, el Club Campestre de Durango, con nuevos bríos regresa a la carga para ser parte de este certamen, en el que una vez más arriban como favoritos para la obtención del bicampeonato.

Te puede interesar: Liga Universitaria Benito Juárez invita a nuevo torneo de Futbol

Así pues, este domingo en punto de las 9 de la mañana, el campo Virgilio Reyna será la sede del primer partido de la campaña, ahí, el Club Campestre de Durango “A” le hará los honores al cuadro de Gorditas Apartado, en un ingrediente sabroso que nos regala esta jornada uno, pues hay que recordar que son los protagonistas de la última final de este certamen.

En este mismo campo pero en punto de las 13:00 Horas., el conjunto del Club Campestre “B” se enfrentará al Dulcymax, confrontación en donde los campiranos llegan con el firme objetivo de sembrar las bases que lo lleven a ser protagonista de este campeonato, en tanto, los chicos de la dulcería están ansiosas de arrancar con las acciones y adjudicarse las tres unidades.

La jornada uno se complementa de la siguiente manera:

Club Campestre Vs. Vinos y Licores el 6 y +2 11:00 A.M. Campo Enrique Rosas, Club Gallos Vs. Tornillos Duran 10:00 A.M. Vázquez Raña 1, SIIE Vs. Dental Rendón 10:00 A.M. Tecolote 3, Bordados Rema Vs. Cas Go Exp Chemel 12:00 P.M. Vázquez Raña 1, Lagartos C.F. Vs. Leones 12:00 P.M. Tecolote 3, el duelo entre Shocolate Music y Constructora Faro queda pendiente.