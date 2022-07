Este domingo se conocerá al campeón de Copa Dominical

Los conjuntos de La Juve y Santa María estarán este domingo 31 de julio en la cancha 450, buscarán a como de lugar el campeonato de Copa Dominical Inmude, la cita es a las 11:00 horas.

La Juve se coloca en la fiesta grande después de que protestó, ya que su rival, Six alineó a jugadores no elegibles en los cuartos de final, ya que no participaron en ningún encuentro del torneo.

El otro invitado a la gran final, Santa María, en la ronda de las semifinales dejó en el camino a Titanes, cuando se escuchó el silbatazo final los números indicaron 6-5, siendo la estrella del encuentro Alan Pérez al descontar en cinco ocasiones, completó la tanda Giovani Ávila, por los caídos quienes marcaron fueron Omar Gaucín, Saúl Díaz, Isaac Aragón y Mario García anotó dos tantos.

Foto: Cortesía Liga de Futbol 450

Los jugadores del equipo de la Juve que estarán en el terreno de juego son Miguel Rojas, Bladimir Hernández, Pedro Pérez, Alberto Chávez, Armando Gómez, Ricardo Manríquez, Adrián Vidales, Jorge Estrada, Marco Sánchez, Javier Sánchez y Jony Calzada.

Del lado de Santa María, quienes jugarán son Omar Ortiz, Jesús Ortiz, Gerardo Gallegos, Juan Aldaba, David García, Antonio Pérez, Alan Pérez, Manuel Arámbula, Giovani Ávila y Rodrigo Pedraza.