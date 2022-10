Este sábado arrancarán los playoffs

Ha concluido la temporada regular de la Liga de Beisbol Veteranos Manuel Gómez Garibay y con ello, el próximo sábado estarán arrancando los playoffs de una de las mejores organizaciones del rey de los deportes en Durango.

Se fue una jornada en la que las organizaciones de Profes de la Sección XII, los Ex Alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Mariscos y Tacos la Toluquita y finalmente, Cerveceros, vibraron con la obtención de la victoria en sus respectivos compromisos.

De esta manera, todo parece indicar que la primera ronda de estos playoffs estará presentando los siguientes enfrentamientos: Cerveceros Vs. Bubbas MLB; Mariscos y Tacos la Toluquita Vs. Indios de Mapimi y los Profeso de la Sección XII Vs. Ex Alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Regresando a las acciones de la última jornada celebrada el sábado pasado, los equipos de los Profes de la Sección XII derrotaron con cartones de 11 carreras por 5 a los Ex Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, compromiso en la que Cristian Valencia conectó palo de vuelta entera.

Por su parte, los Ex Alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango superaron por paliza de 24 carreras por 13 al Deportivo Don José, enfrentamiento en la que Cesar Martínez resultó como el pitcher de la victoria, mientras que Pedro Barrón cargó con el amargo revés.

Mariscos y Tacos la Toluquita se tuvo que emplear a fondo para derrotar a los Indios de Mapimi con una pizarra de 14-9, compromiso en el que fue fundamental el bambinazo que para los ganadores conectó Iván Báez.

Finalmente, los Cerveceros sin contratiempos derrotaron 18-7 al Deportivo Meraz, resultado que le dio el triunfo al serpentinero Wallys de la Cruz, quien se respaldó en el jonrón que el propio conectó y en el de su compañero Mario Pérez.