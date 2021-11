Estos son los 8 finalistas de la Liga de Futbol Nuevo Durango

Street Soccer Vs. Constructora Faro “B”, Tayoltos F.C. Vs. JCR Photography F.C., Campestre “D” Vs. Despacho Contable Castro y Campestre “C” Vs. Bimbo, serán los duelos que el próximo domingo se desarrollen en los cuartos de final de la segunda división de la Liga de Futbol Nuevo Durango.

Culminó una temporada más en la división de ascenso de tan importante organización y la escuadra de Street Soccer culminó como líder general de la competencia con números de 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas, para una suma de 43 unidades.

Segunda división de la Liga de Futbol Nuevo Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Luis Celaya de Tayoltos con 30 anotaciones finalizó como el máximo rompe redes de la temporada.

En acciones de la última jornada, la escuadra de la Constructora Faro “B” cayó con marcador de 2 goles por 1 ante JCR Photography F.C., compromiso en el que las dianas del triunfo son obra de Javier Mar y Daniel Barraza, mientras que por los constructores descontó Héctor Pacheco.

El Club Deportivo Maderera fue goleado con marcador de 5 goles por 0 y al enfrentar a Tayoltos F.C., compromiso en el que las anotaciones corresponden al talento de José Hernández, José Cabral y un hat trick del campeón de goleo Luis “Mini” Celaya.

Segunda división de la Liga de Futbol Nuevo Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

En más resultados, el Despacho Contable Castro superó 3 por 1 a la FECA., Street Soccer apabulló 3 por 2 al Bimbo, finalmente, es el Club Campestre “D” quien goleó 5 por 0 a la Granja Lada.