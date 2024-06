Las hermanas Daniela Alba y Alejandra Alba que militan en Mazatlán filial Durango, han sido elegidas para formar parte de la pretemporada de Mazatlán sub 19, en donde el próximo lunes 10 de junio tendrán que presentarse en la Perla del Pacífico para comenzar con las actividades.

Las hermanas futbolistas han destacado por su disciplina y constancia, pero sobre todo por sus capacidades deportivas, por lo que pueden llegar a ser unas de las grandes.

Es importante mencionar que la escuela filial del Mazatlán en Durango está prácticamente inaugurada, pero ya se están viendo los frutos, sobre todo para que puedan incursionar en un futuro cercano al futbol profesional.

Féminas de Mazatlán filial Durango a Mazatlán FC / Foto: Cortesía |

José Gandarilla, director de la escuela Mazatlán- Durango, aclaró que las hermanas Alba llegan a Durango después de haber pasado varios procesos en otros clubes como Santos Torreón y Toluca, por lo que se incorporan a Mazatlán Durango, hacen sus entrenamientos sin dejar de pensar en probar suerte en otros clubes.

Tuvieron tres filtros, en donde todos los pasaron satisfactoriamente, por lo que los grupos de visores les dieron el visto bueno dada su calidad y las enviaron a pretemporada.

Alejandra Alba Núñez quien nació en 2006, se desempeña como contención-volante derecha, su proceso ha sido en Santos femenil sub 19 y en Toluca femenil sub 19, así como en selección Durango.

Por su parte Daniel Alba, nacida en 2008, estuvo con Santos sub 15 en el torneo nacional Santos Peñoles, su proceso lo ha hecho en Toluca femenil sub 15, Santos femenil sub 19 y -Selección Durango.