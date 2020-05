Festejan a ex boxeadores y boxeadores

En protocolario acto de reconocimiento, la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango “Julio Aguilar”, encabezado por Moisés Aguilar Luján, el pasado sábado por la mañana en el Gimnasio “Julio Aguilar Z.”, por la vía de la plataforma virtual #Zoom, fueron felicitados los boxeadores y exboxeadores de nuestra entidad, así como los emblemáticos ex pugilistas a nivel nacional, mediante una videollamada y con ello no pasar desapercibida esta fecha memorable del 30 de Mayo, en el “Día del Boxeador”.

Fue el presidente de la Asociación de Ex Boxeadores “Julio Aguilar Z.”, Moisés Aguilar Luján, quien informo de esta importante fecha a este matutino, El Sol de Durango, detallando; “Una fecha que no se puede dejar desapercibida, pese a estar recluidos en casa por la Pandemia Covid-19, haciendo un protocolario reconocimiento significativo en el Gimnasio “El Refugio” y mediante videollamada por la plataforma virtual #Zoom, reconocer tanto a ex pugilistas representativos de hace años y de antemano a los boxeadores que nos han representado en eventos regionales y nacionales de nuestro estado de Durango”, detalla.

Se les llamaron y felicitaron a ex boxeadores como; Juan “Zorro” Domínguez, “Zorrito” Rocha, Lupe Marchan, Jozafat Cruz y Moisés Aguilar, mientras que a boxeadores mas representarivos, se reconoció a: Miguel Angel “Piolín” Martínez, Azrael Parga, Marina Parga, Daniel Martínez, Víctor Herrera y Santiago Castillo.

Rolando Martínez de la ciudad de México, mientras que de Monterrey, Rocky Balboa y por parate de San Luis, Fausto Cháves, mientras que por Chihuahua a Ramón Guzmán y otro capitalino de la CDMEX, Epifanio “Pifas” Leyva, representados por Norberto Cisneros y Martin Bravo Sandoval.

Así mismo dentro de la protocolaria reunión del pasado sábado 30 de Mayo, se convino reconocer mediante un diploma de reconocimiento, luego que pase la Contingencia Sanitaria del Covid-19, en donde se concertó como fecha el 13 de Agosto, día en que se conmemora a la Asociación de Ex Boxeadores del Estado, dentro del 23 aniversario y reunirnos en esta memorable fecha y festejarnos en un sencillo pero significativo reconocimiento a Ex Boxeadores y Boxeadores de nuestra entidad, determina, Moisés Aguilar Luján, presidente de la Asociación de Exboxeadores del Estado de Durango “Julio Aguilar Zamarripa”.