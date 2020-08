Festejan el día del boxeador

El gimnasio "El Refugio" fue testigo de un evento emotivo en el que se festejo el 23 aniversario de la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango "Julio Aguilar Zamarripa" y ademas se conmemoró el día del ex boxeador.

En una mañana fresca, ex boxeadores del estado de Durango recordaron sus raíces al grito de guerra de "Lo que bien se aprende en el boxeo nunca se olvida".

En este dia sobraron los motivos para festejar, no obstante, es importante subrrayar que ademas de las ya citadas conmemoraciones, la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango que encabeza su presidente Moises Aguilar, recordó y depositó una ofrenda floral a pie de su mural en el Gimnasio el Refugio al fundador de esta misma organización, Julio Aguilar Zamarripa (1946-2006), quien en vida fuera artifice escencial en la union de los boxeadores y ex boxeadores alacranes.

También la asociación hizo entrega de un hermoso reconocimiento a quien ellos consideran el decano del boxeo en Durango, asi es señoras y señores, el pugilista de antaño Humberto "Relampago" Name, personaje que muy emocionado recibió la condecoración y reconoció la labor que aún se desarrolla en la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango "Julio Aguilar Zamarripa".

Una vez que se deposito la ofrenda floral a Julio Aguilar Zamarripa de feliz memoria, fue su propio hijo Moises, quien expuso puntos relevantes de su trayectoria, como su nacimiento el 28 noviembre de 1946 en el barrio de Canta Ranas, 10 años duró su carrera profesional, del 1959 al 1969, pero fue en el año de 1964 que Don Julio se consagró Campeón Estatal de Peso Gallo, importante fue su legado pues peleó en plazas importantes dentro de la Republica Mexicana, como Ciudad Juárez, Culiacán y por su puesto, la Ciudad de Mexico.

Incansable fue la andanza de Julio Aguilar Zamarripa en el boxeo, pero lo que aun recuerdan con cariño los ex boxeadores, es su entusiasmo por proyectar el boxeo en las nuevas generaciones, acción que lo llevo a fundar de la mano del "Zorro" Dominguez la Asociación de Ex Boxeadores del estado de Durango "Julio Aguilar Zamarripa".

"Fuimos grandes amigos y compañeros, hermanos, dentro del boxeo no la pasamos bonito ya que visitamos muchos lugares, nos contrataban mucho para pelear por los grandes pleitos que ofreciamos, sin miedo a la vida, perdiamos y ganabamos, pero siempre dando pelea, luego de las contiendas veniamos al gimnasio a formar y entrenar niños y jovenes, algo muy bonito", expresó el "Zorro" Dominguez al referirse al homenajeado Julio Aguilar Zamarripa.

Una vez que se llevó a cabo la ceremonia de reconocimientos la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango "Julio Aguilar Zamarripa" expuso una demostración de boxeo en el Gimnasio "El Refugio", con lo que se cerró el primer día de actividades de festejos por el día del ex boxeador y por los 23 años de fundación de dicha asociación.

Los festejos por el día del ex boxeador continuarán este sábado a las 10 de la mañana cuando el profesor Cesar Aldama ofrezca un entrenamiento físico aplicado a la disciplina del boxeo.

Para las 17:00 Horas habrá un mensaje de bienvenida a estos festejos a través de las redes sociales y se expondra el informe de actividades de la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango "Julio Aguilar Zamarripa" a cargo de su titular Moises Aguilar.

El domingo a las 10 de la mañana también se llevará a cabo un entrenamiento virtual con el boxeador Luis Castillo y una vez concluida esta practica se clausurarán los festejos del día del boxeador y la conmemoración de los 23 años de la Asociación de Ex Boxeadores del Estado de Durango "Julio Aguilar Zamarripa".

Importante es recordar que estos festejos son virtuales y se transmiten totalmente en vivo por la pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-ex-boxeadores-del-estado-de-Durango-AC-507079576358429/