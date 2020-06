Sergio Agüero sale con éxito de operación de rodilla

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, anunció este miércoles que la operación en la rodilla izquierda a la que se ha sometido "ha ido bien".

El argentino lo comunicó a través de las redes sociales, apenas unas horas después de que Pep Guardiola, entrenador de los celestes, anunciase que el delantero se iba a someter a una cirugía.

Agüero, de 32 años, sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el partido del lunes ante el Burnley y se tuvo que retirar al descanso con dolor en esa articulación, una dolencia que arrastra desde que se reanudaron los entrenamientos.

"Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo", escribió el argentino.

El futbolista argentino viajó a Barcelona para ser operado. Aún no se conoce el tiempo que tardará en volver a los terrenos de juego, aunque se teme con que no pueda jugar en lo que resta de Premier League.

El punto de mira para su retorno estaría puesto en la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Real Madrid que se disputará a principios de agosto.