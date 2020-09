“Chepo” de la Torre denuncia falta de atención en sus jugadores

Luego de caer ante Santos en casa, José Manuel de la Torre, técnico del Toluca, dejó claro que el plantel está golpeado anímicamente por la situación que se encuentran. Pese a que en alguna jornada alcanzaron la cima de la clasificación, ahora suman cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco cotejos.

“Es indudable que cuando no tienes un buen resultado, es molesto. Están cabizbajos, con análisis para corregir. Hay preocupación por hacer las cosas de mejor manera. Nos sentimos avergonzados con esta afición. En los últimos torneos el equipo no va a la Liguilla y eso no le gusta a nadie. Debemos recobrar esos ánimos”, mencionó.

Aunque un sector de la afición trata de resaltar que el único que aporta dentro del terreno de juego es Rubens Sambueza, el “Chepo” señaló que, en los malos momentos, nadie se salva. Dejó claro que es culpa de todos los que juegan y es también su propia culpa, porque los dirige.

“Muchos jugadores tienen buena actitud y tratan de hacer las cosas bien. Si no es de todos, en conjunto, si no, nadie brilla ni se salva. Cuando las cosas no salen bien, todos estamos inmersos en esta situación. En el esfuerzo aún quedamos a deber, en cuanto a la exactitud de hacerlos en el momento indicado”, señaló.

El “Chepo” se dijo consciente de que los goles que reciben son más una desatención de sus pupilos que por un gran mérito del rival. Aceptó que todos deben trabajar juntos para poder sacar a la institución de la mala racha mientras aún estén a tiempo de competir por un lugar en el repechaje.

“Hemos tenido malos resultados por falta de atención en muchas jugadas claras. Claro que eso merma la confianza del grupo, pero el equipo trata de hacer las cosas bien. Debemos hacer énfasis como grupo para corregir los errores y sacar el equipo a flote. Cuando tenemos las oportunidades para hacer goles, tampoco tenemos contundencia”, dijo.

El técnico de los Diablos aceptó que la lesión durante los primeros minutos de Jonatan Maidana sí frustró un poco su planteamiento inicial. Aceptó el mérito del rival por la presión y la intensidad que mostraron desde el inicio.

“No es bueno que algún jugador deba salir por molestias. El equipo tardó en acomodarse. Santos hizo cierta presión y perdimos la posesión del balón. Sí modificamos para poder tener el balón en media cancha. De alguna manera se emparejó mucho el partido en comparación a los primeros minutos”, culminó.