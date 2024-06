Se confirma baja de Edson Álvarez de la Copa América

Con el pesar que conlleva perderse algún torneo internacional con el combinado mayor, Edson Álvarez confirmó su baja por lesión en esta Copa América y mandó un desgarrador mensaje en el que detalló que seguirá con el Tricolor en los trabajos de rehabilitación en busca de recuperarse lo más pronto posible.

Desencajado, el jugador lamentó su baja, no reprochó algo y centró todo en un mero aprendizaje al que le sacará el mayor provecho en su carrera futbolística. “Me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo quien les dé, desafortunadamente mi participación en Copa América, ha llegado a su fin.

“No tengo palabras, es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, como la tienen mis compañeros, son cosas que pasan en el futbol, queda aprender y crecer de todo esto”, explicó a través de un video del Tricolor.

Asimismo, compartió que seguiré con el grupo en pro de apoyarlo en su camino durante la Copa América. “He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, apoyarlos y alentarlos, como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha, también me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo pronto posible”.

Finalmente, envió una invitación a los aficionados para seguir con el apoyo hacia el Tricolor en los duelos contra Venezuela y Ecuador, dentro de la fase de grupos. “Espero sigan apoyando y alentando, es un grupo de chicos extraordinarios, agradezco el apoyo de todos y las muestras de afecto que me han brindado. Trabajaré siempre para estar a la altura de la selección. Nos vemos pronto”.

