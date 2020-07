FIFA anuncia horarios de partidos del mundial Qatar 2022

Los amantes del fútbol podrán ver por televisión cuatro partidos al día durante la fase de grupos del Mundial de Qatar repartidos en un lapso de 11 horas, algo sin precedentes, se informó el miércoles.

Con distancias de viaje relativamente cortas para las sedes en Doha y sus alrededores, podría ser posible para los hinchas estar en más de un partido al día en el torneo que reunirá a 32 selecciones.

El primer partido del día comenzará a las 13:00 hora local y el último a las 22:00 hora local, de acuerdo al calendario aprobado el miércoles. El juego inaugural del torneo, el 21 de noviembre, será en el estadio Al Bayt con capacidad para 60.000 personas.

"Con el fin de que todas las selecciones dispongan del tiempo suficiente para recuperarse, la fase de grupos tendrá una duración de 12 días", dijo la FIFA en un comunicado.

La final del 18 de diciembre se llevará a cabo en el estadio Lusail, con capacidad para 80.000 espectadores y que, al igual que el Al Bayt, también será sede de una semifinal.

"La Copa Mundial es siempre un festival de fútbol, una verdadera celebración para los hinchas. En Qatar, esto se ampliará aún más con 32 equipos e hinchas siguiéndolos, todos en Doha y sus alrededores", dijo el Jefe de Torneos y Eventos de la FIFA, Colin Smith.

La FIFA esperará hasta que se celebre el sorteo del torneo en marzo o abril de 2022 para asignar juegos específicos a lugares y franjas horarias. Eso le permitirá alinear mejor los partidos con las zonas horarias para el público televisivo.

El torneo cambió desde su fecha habitual de junio a julio debido al calor en el estado del Golfo y es el primero que se llevará a mitad de la temporada.

Nasser Al Khater, CEO de la organización del Mundial, dijo que los planes para el torneo avanzan de acuerdo a lo proyectado y que el 90% del trabajo en carreteras e infraestructura está terminado.