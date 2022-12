Marruecos hace historia: el camino de la primera selección africana que llega a semifinales

El futbol siempre nos trae sorpresas, y es este deporte nos ha contado grandes historias, como en el caso del Mundial de Qatar 2022, donde una pequeña selección africana ha derrotado a las grandes potencias del deporte y llegó a la semifinal sin conocer la derrota.

La selección de Marruecos, dirigida por Walid Regragui, es sin lugar a dudas la gran sorpresa de Qatar y se ha encargado de romper una racha no solo importante para un país, sino también para todo una sociedad.

Y es que Marruecos es el primer país árabe y africano en llegar a las semifinales, un hecho histórico que no solo pone feliz a los marroquís, pues este triunfo del pequeño contra el grande, David contra Goliat, representa a gente de todo el mundo.

Una victoria que ha ayudado a Marruecos

Los triunfos de la selección de Marruecos han logrado hacer algo que parecía imposible, y es recuperar la confianza, e incluso el optimismo, de una población que sufre de problemas económicos que afectan a los más pobres y un país marcado por fuertes disparidades sociales y territoriales.

El Haj Mohamed, un conductor de triciclo de Salé, ciudad portuaria del Rabat, está muy animado desde que comenzaron a llegar las victorias de la selección de Marruecos.

"Este equipo nos ha hecho olvidarlo todo, las subidas de precios y todo lo demás. Mi estado de ánimo ha cambiado", dice este hombre de 50 años.

Y es que el país ha sufrido tiempos difíciles desde la crisis sanitaria de 2020-2021 y la guerra de Ucrania. La inflación se sitúa en 8.1% en un año, los precios de la gasolina alcanzan niveles récord y el coste de los alimentos se ha disparado.

Sin embargo, desde que los hombres de Walid Regragui empezaron a jugar, ha vuelto a llover, lo que refuerza el sentimiento de 'baraka', que podemos entender como protección divina, que les acompaña.

Pero "gracias a Dios y al equipo, las cosas van a mejorar", asegura Thami Halhuli, de 57 años, otra repartidor en triciclo de Salé.

“Marruecos representa a todo el mundo árabe, a todo el continente africano. Esto es indescriptible, es la parte más gloriosa”

La gloria que ha creado hermandad

Es conocida la aguda crisis que existe entre Marruecos y Argelia, sin embargo, el futbol unió a los dos “pueblos hermanos”.

En Siria, Arabia Saudita y en lugares tan distantes como Gaza se produjeron escenas de júbilo tras los partidos de Marruecos en la fase de grupos. Después de conseguir el boleto a cuartos de final sobre España, los festejos cobraron mayor intensidad.

Los aficionados palestinos incluso improvisaron una canción en honor a los seleccionados.

La migración árabe en Europa convirtió puntos que usualmente son escenario de festejos de emblemas del futbol de ese continente en capítulos de fiesta y hazaña colectiva.

Y es que todas estas selecciones siempre son tratadas como inferiores en otros países, tanto fuera como adentro del terreno de juego.

Una lucha contra las potencias

En tres ocasiones, selecciones africanas habían fracasado a las puertas de las semifinales, por poco: Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010).

Primeros africanos en alcanzar los cuartos fue en el Mundial de Italia de 1990, en donde los Leones Indomables estuvieron cerca de llegar a semifinales, pero fueron derrotados por Inglaterra, quedando al borde de las semifinales.

Los Leones de Senegal eran uno de los equipos más llamativos en el Mundial de Corea-Japón 2002, pues durante la justa mundialista derrotaron al último campeón y favorito, Francia, en el partido de inauguración, pero sus aspiraciones llegaron también en cuartos de final contra Turquía.

La selección, antes de Marruecos, que habían estado más cerca de alcanzar las semifinales, fueron los "Black Stars" de Ghana en el Mundial de Sudáfrica en 2010, siendo eliminados por una controversial jugada contra Uruguay.

No fue hasta Qatar 2022 que los marroquís se colocaron entre las mejores 4 selecciones del mundo luego de no conocer la derrota en esta copa, y es que estas victorias no surgieron de la nada y tienen detrás el crecimiento del futbol marroquí.

Un futbol formado en Europa

El equipo que ha robado todas las miradas en este mundial no se forjó de la nada, y es que llegar a las instancias finales del mundial es un deseo para todas las selecciones que participan, pero que muy pocos pueden disfrutar.

Y es que de los 26 jugadores registrados para la copa del mundo, 15 militan actualmente en algún club europeo de las mejores ligas de futbol como la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia, la Serie A de Italia y hasta de la Bundesliga de Alemania.

Una de sus máximas estrellas, Achraf Hakimi, se encuentra en el PSG, uno de los clubes más poderosos en la actualidad, y el jugador marroquí aparece como referente y titular en un equipo plagado de estrellas.

Los marroquíes en clubes top de Europa

Bono / Sevilla (España) / Portero

Achraf Hakimi / PSG (Francia) / Defensa

Noussair Mazraoui / B. Munich (Alemania) / Defensa

Nayef Aguerd / West Ham (Inglaterra) / Defensa

Hakim Ziyech / Chelsea (Inglaterra) / Mediocampista

Youssef En-Nesyri / Sevilla (España) / Delantero

