Portugal golea a Turquía y asegura los octavos de final

De manera contundente Portugal con Cristiano Ronaldo, venció a Turquía (0-3) y el boleto a los Octavos de Final de la Eurocopa y el primer lugar del Grupo F (con seis puntos) está en sus manos, aunque el gol de CR7 en la edición 2024 del torneo europeo sigue sin llegar.

El duelo entre Turquía y Portugal se antojaba sumamente interesante porque además de que los turcos estaban jugando bien en la Eurocopa, se esperaba que llegara el gol de Cristiano Ronaldo, y qué mejor que fuera para darle el pase a su equipo a los Octavos de Final, pero el capitán lusitano tuvo que esperar para aparecer en el marcador porque sus compañeros se encargaron de hacerlo por él.

Y aunque Turquía no era el favorito para llevarse el resultado, para Portugal resultó sencillo llevarse el triunfo y en complicidad de su propio rival, pues los turcos fueron víctimas de sus propios errores.

En el primer tiempo se escribió parte de la historia. Primero, al minuto 21 Bernardo Silva alzó la mano cuando el cuadro portugués llegó por el costado izquierdo, se abrió el espacio y de zurda Silva definió para hacer el primer tanto. Luego, poco tiempo después (28′), Turquía pasó un muy mal momento porque mientras los atacantes portugueses discutían, Akaydin, defensa turco, pese a haber visto a su portero, regresó la pelota y terminó metiéndola en su propia portería, y con ello el marcador puso un gol más a favor de los portugueses, pero prácticamente hundió a su Selección.

Para la segunda mitad y con los turcos desanimados y derrotados, Portugal iba a confirmar si pase a la siguiente ronda de la Eurocopa, y el pase llegó por medio del capitán, pues al minuto 55, Cristiano Ronaldo le dejó hecho el gol a Bruno Fernandes quien recibió la pelota de su capitán y completamente solo, se encargó de empujar la pelota, y con eso CR7 se convirtió en el máximo asistidor de la Eurocopa (con siete).

Portugal no le permitió a Turquía reaccionar

El pase a los Octavos de Final ya estaba en la bolsa portuguesa y era muy difícil que Turquía lo quitara; los turcos ya no tenían mucho por hacer en el juego, pues tres goles y teniendo enfrente a Cristiano era todavía más complicado; sin embargo, buscaron hacer por lo menos un gol.

En los minutos finales los turcos reaccionaron un poco e incluso recobraron algo de confianza, pero de nada les sirvió porque no pudieron siquiera marcar un gol que los acercara un poco en resultado. Al contrario, parecía más factible que el cuarto gol lusitano, pero tampoco ocurrió pese a que el propio Cristiano Ronaldo fue quien insistió, pero no lo consiguió, pero aunque no pudo anotar, sí, en el triunfo sobre Turquía, se convirtió en un histórico en cuanto a asistencias se refiere, pero se mantiene con la posibilidad latente de hacer goles y seguir avanzando con Portugal en la Eurocopa 2024.





