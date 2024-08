Presentan a Javier Aguirre como DT de la Selección Nacional

La vuelta de Javier Aguirre ya era oficial, pero su primer contacto con los medios de comunicación no se había dado. Su llegada fue en silencio, con la promesa de que en el Centro de Alto Rendimiento hablaría de todo.

Fue pasado el mediodía que Javier arribó junto a todo su cuerpo técnico, incluido Rafael Márquez, los españoles Toni Amor, Pol Lorente y Joseba Ituarte se sentaron junto al nuevo mandamás para escuchar la introducción que partió de las voces de Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y el director de Selecciones Nacionales varoniles, Duilio Davino.

“Es un día importante para las selecciones nacionales, yo, reconozco que a lo mejor no hemos comunicado lo suficiente, pero debemos de hablar de los pequeños aspectos pensados a mediano y largo plazo, pensado en 2026 y 2030; en el caso del 2026, no solamente presentaremos a Javier y Rafa, es una parte importante del proyecto, también le daremos los aspectos de la calendarización de la Selección, tener el mejor calendario de juegos previo al 2026, tener la capacidad de jugar contra cualquiera de varias federaciones. Queremos un equipo sólido, este equipo se sigue levantando y viendo el área del deporte”, comenzó Sisniega.

La palabra la tomó el ex defensor del América. “Hace un par de semanas, a petición de Ivar, comenzamos por conformar un cuerpo técnico pensando a corto, mediano y largo plazo. Tengo hoy la fortuna de anunciar primero a Javier Aguirre, que todos lo conocemos perfectamente. Un técnico con gran trayectoria a nivel internacional que conoce muy bien lo que es ser técnico de la Selección. Tony Amor, auxiliar, Pol Llorente, Joseba Ituarte y la fortuna de anunciar a Rafa Márquez que ha sido capitán en cinco Mundiales para la Selección y representa liderazgo. Es un orgullo anunciarlos, agradecer que acepten este reto y confiamos que nos lleven a donde México espera”.

En ese momento, todos se levantaron y con la característica fotografía del club, en la que se pusieron la chamarra de la Selección Mexicana, tanto Javier Aguirre como Rafael Márquez agradecieron la oportunidad. “Es un orgullo estar aquí otra vez, siempre venir a mi país me reconforte, venir a la Selección es un nuevo reto. Soy orgullosamente mexicano y cada vez que mi país me necesita acudo con gusto. Hay un proyecto, no es nada más salvar una eliminatoria para ir al Mundial. Un proyecto hasta 20230, me ilusiona mucho ver que se hacen bien las cosas. Ver cómo ha mejorado todo y estar muy bien acompañado por Rafa que le agradezco aceptar trabajar conmigo en un proyecto al que me sumo.”

¿Qué dijo Rafa Márquez en su presentación como auxiliar de Javier Aguirre?

El Kaiser continuó con la presentación. “Agradecer primero, obviamente a la directiva por brindarme esta oportunidad, también a Javier por estar dentro de su cuerpo técnico, como lo dice Javier, la selección representa mucho para mí, jugar en casa un Mundial me alienta, es una gran oportunidad para prepararme, intentar que el siguiente ciclo tener las rendas de la Selección y seguir con este proceso, estoy feliz de la vida, volver a mi selección, devolverle mucho de lo que me ha dado mi selección, espera que sea un gran éxito”, sentenció.

Así volvieron dos de los referentes mexicanos en el extranjero, uno en los banquillos y otro en el terreno de juego, con la ilusión de vivir una Copa del Mundo diferente y darle a México ese paso que le ha hecho falta en el último tiempo.

