Qatar confirma que al menos 400 personas murieron construyendo estadios para el Mundial

Los temas extra cancha durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 son lo que mayor reflector de la prensa internacional obtiene, inclusive por encima de los partidos del futbol. Y esta tendencia no hizo más que acrecentarse con la revelación de que, por lo menos, 400 trabajadores inmigrantes murieron en el país durante la construcción de los estadios para la justa.

El encargado de dar o tropezar con el dato fue Hassan Al-Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar, es decir, una de las personas con mayor autoridad política, solamente un par de escalones por debajo del emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Al-Thawadi fue cuestionado por el periodista inglés Piers Morgan durante una entrevista sobre el número “honesto y realista” de los trabajadores inmigrantes muertos durante la construcción de los estadios del Mundial.

“La estimación es de unos 400. Entre 400 y 500. No tenemos la cifra exacta. Es algo que hemos discutido”, respondió el de Qatar.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022

Este momento encendió las alarmas de la prensa mundial, pues nunca antes durante todo el camino de promoción para la Copa del Mundial se habían dado cifras de esa magnitud. Las únicas fueron otorgadas por el Comité Supremo local en referencia a un estudio del 2014 y hasta finales del 2021 donde solamente exponían 40 decesos: 37 incidentes no laborales, es decir por causas de fuerza mayor y tres laborales.

Comité Supremo de Qatar quiso rectificar

Por supuesto que las declaraciones de Al-Thawadi también encendieron las alarmas locales, y tras darse a conocer la entrevista en las redes sociales de Morgan, el Comité Supremo quiso rectificar lo dicho por el alto mando al argumentar que él se refería a todas las muertes laborales de 2014 a 2020, es decir, no de trabajadores específicos para el Mundial ni solamente inmigrantes.

“Hizo referencia a las estadísticas nacionales para el periodo 2014 - 2020 y para todos los decesos laborales (414) en todo el país, que cubren todos los sectores y nacionalidades”, explicó en un documento difundido.

No, that’s not what he said. This is what he said: https://t.co/106pH5vLSw pic.twitter.com/3wmLxcaxJ5 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 29, 2022

Como una respuesta más a este comunicado, el propio Piers Morgan señaló “no, eso no es lo que dijo. Esto es lo que dijo” y compartió el fragmento de la entrevista donde el invitado dio la cifra.

