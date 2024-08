Querétaro podría recibir multa si no se juega el partido ante Cruz Azul en La Corregidora

El futbol de la Liga MX volverá a La Corregidora después de más de un mes. El partido entre Querétaro y Cruz Azul de la quinta jornada del Apertura 2024 está programado para este viernes 23 de agosto a las 19:00 horas, a pesar del concierto que se realizó el pasado fin de semana (viernes) del grupo Aventura con Romeo Santos, que marcó un adiós de los escenarios en su última gira “Cerrando Ciclos”.

Con sólo siete días de diferencia, se espera que el estadio de los Gallos Blancos no haya tenido afectaciones en su campo y esté en óptimas condiciones para que se lleve a cabo con normalidad el cotejo entre el sotanero general y uno de los líderes del campeonato mexicano, esto será revisado previo al duelo por las autoridades del estado y de la Liga para dar la autorización pertinente para que se realice.

Querétaro podría recibir multa por aplazo de eventos en La Corregidora

En las últimas Asambleas de Dueños del futbol nacional este ha sido un tema prioritario en la mesa, en el que se advirtió darle prioridad absoluta a los Juegos de Liga sobre eventos de espectáculo, esto debido a que en los últimos torneos se tuvieron que reprogramar distintos partidos o incluso cambios de sede por no darle el mantenimiento y el tiempo suficiente de recuperación al campo o por el empalme de partidos con conciertos en los mismos días.

En este caso, el equipo queretano debió avisar con antelación a la Federación Mexicana de Futbol. Sobre dicho concierto del grupo estadounidense de origen dominicano de bachata. De no poderse jugar, los Gallos, a pesar de que La Corregidora no es de su propiedad. Y no tiene el control de eventos ajenos, podrán recibir una multa económica por no cumplir el protocolo para montar. Y desmontar los escenarios, y los materiales que se deben de utilizar para proteger el terreno de juego.

Querétaro no ha ganado en Liga MX ni Leagues Cup

El equipo de los emplumados volverá a casa después de casi 40 días. En este torneo no le ha ido nada bien en su territorio. Y suma un par de derrotas consecutivas ante Xolos de Tijuana y Chivas de Guadalajara. Que actualmente ha influido para que el conjunto dirigido por Mauro Gerk ocupe el último lugar del campeonato. Con cero puntos gracias a cinco derrotas consecutivas en el torneo.

Nota publicada en ESTO