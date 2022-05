Final de la UEFA Champions League sufre retraso por problemas con acceso al estadio

El inicio de la final de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid fue retrasado a causa de problemas en los accesos al Estadio de Francia, a las afueras de París, indicó la UEFA.

La información se dio poco más de un cuarto de hora antes del inicio del encuentro, previsto inicialmente a las 21.00 horas, tiempo local, y fue comunicada a los espectadores.

Buena parte de las gradas del Estadio de Francia, que acoge casi a 80 mil espectadores, estaban vacías a esa hora.

En los aledaños del estadio se registraron algunos incidentes con hinchas y la policía alertó de varios intentos de superar de forma indebida el perímetro de seguridad montado en torno al estadio.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. 😳 pic.twitter.com/6UVfWY23Ml — Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022 ⚽️ | URGENTE: Aficionados del Liverpool están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France.

pic.twitter.com/NR4Qh8wG7P — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 28, 2022 Incredible scenes outside Stade de France with Liverpool fans struggling to enter.

It is pointed that approx 30k Liverpool fans more came to Paris ticketless.

French police definitely had some logistics issue, 30 minutes to go and half Liverpool stand still empty #LFCRMA pic.twitter.com/j4YmVLkatG — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 28, 2022

De acuerdo con información local, la policía ha comenzado a utilizar gas lacrimógeno para disipar a la afición inglesa.

Luego de media hora en lo que se contuvo las confrontaciones entre aficionados y la policía parisina, dio inicio el partido.