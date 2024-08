Selección Mexicana jugará partido amistoso en Guadalajara ante EU

La Selección Mexicana vuelve a la Perla Tapatía y lo hará por la puerta grande, con un Clásico de la Concacaf que podrá ver a las mejores figuras, tanto del Tricolor como de los Estados Unidos.

Con la presencia del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el director técnico del Tricolor, Javier Aguirre, el dueño del Guadalajara Amaury Vergara y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, se hizo oficial el arribo del equipo de todos a tierras jaliscienses para el próximo 15 de octubre.

El duelo también servirá para afinar detalles en cuanto a protocolos y eventualidades que ocurran en el redil rojiblanco, que no solo se encuentra listo para el amistoso, sino también para la Copa del Mundo que se disputará en dos años, al tener ya la certificación por parte de FIFA.

Futbol México es campeón de la Sub 20; venció a Estados Unidos en dramática remontada

Vergara detalló que únicamente se realizan algunas actualizaciones y detalles de mejoras tecnológicas para una experiencia óptima al aficionado. El dueño de Chivas confirmó su orgullo por contar con instalaciones de primera.

“Estamos trabajando en la cancha y con esos confluyen todos los requisitos de la FIFA. Estamos por terminar, hay unos nuevos aparatos en el estadio y es el nuevo wifi de alta velocidad, queremos que toda la afición esté bien conectada. Eso está a punto de quedar listo. Es tecnología de conectividad de última generación. Hemos hecho mejoras en iluminación y audio. Las que nos faltan no son requisitos, sino cosas extras que queremos sumar para seguir siendo un estadio de prestigio mundial, con una experiencia de primer mundo”.

Por otro lado, el Pentatleta confirmó que se buscarán más encuentros de corte internacional para el Tricolor como el que se vivirá en Zapopan.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Estamos trabajando para ver distintos escenarios. Está contemplado que la Selección vaya a Europa o Sudamérica. No es fácil, pero manejamos distintos escenarios para tiene una buena preparación. Lo ideal sería estar siempre en casa, pero no descartamos nada. No voy adelantar nada. Estamos trabajando para 2025 y 2026 en la preparación”.

Nota publicada en ESTO