Gaby Nevárez busca la corona y el reinado de la FECA

Su belleza, pero sobre todo su inteligencia, hoy colocan a Gabriela Nevárez Irigoyen como candidata a Reina de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, preocupada por la seguridad de sus compañeros y la difusión del deporte, no solo de la FECA, sino de toda la Universidad Juárez del Estado de Durango, son las inquietudes principales que la llevaron a buscar la corona.

Comprometida con su institución formativa como profesional, Gabriela tiene 21 años de edad, actualmente cursa el octavo semestre de la carrera de Economía y Negocios Internacionales en la FECA., una de sus más grandes pasiones es la oratoria, desde hace algunos años tomó cursos que hoy la llevan a ser cronista deportiva, es algo que le a servido mucho académicamente, profesionalmente y personalmente, la oratoria para ella es un mundo que te abre puertas.

Gaby además es apasionada de la música clásica, por lo que toca el violín, tiene desde los 10 años tocándolo, esas son una de las preferencias y pasiones que complementan la vida de Gabriela Nevárez Irigoyen, quien entrevista para El Sol de Durango, charló acerca del proyecto denominado “Todos Somos Una”.

¿Por qué quieres ser Reina de la FECA?

Me lance de reina porque la verdad desde que pise esta escuela soñaba con ser la representante de las mujeres y en general del estudiantado de esta facultad, por qué sueño con ser más que una imagen pública de la facultad, alguien que no nada más porte una corona y una banda, sino una persona que pueda ayudar con acciones que beneficien a todos los estudiantes en especial a las mujeres, les cuento que yo ya he realizado actividades y sé que no se necesita ser reina para sumarle a tu facultad, pero definitivamente es algo que te abre las puertas para que los directivos y más personas se sumen a estos proyectos.

¿Cuáles serían los proyectos deportivos de Gabriela Nevárez?

Sabemos que el deporte local es algo que se debe impulsar definitivamente y en especial el deporte en los universitarios, porque hay muchos estudiantes que son buenísimos, aquí destacan en fútbol en ambas ramas, básquetbol, esos 3 equipos conforman con calidad aquí en la facultad, pero muchas veces no cuentan con el apoyo necesario, ni con el respaldo a lo mejor de su propia facultad para impulsarlos.

El proyecto que tengo por ahí es obviamente realzar el deporte / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Al respecto añadió: "El proyecto que tengo por ahí es obviamente realzar el deporte, darlo a conocer y tú sabes, siempre algo que es un tema muy complicado es el del recurso financiero, ahí por ejemplo, si llegara a ser reina de la facultad me gustaría que este cargo me ayudará a gestionar apoyos económicos y como te lo digo, el impulso a ellos, que se sepa lo que están haciendo, porque muchas veces se traen un trofeo de tal universiada o logran ganar un campeonato y como no se les acercan a los medios o así, no se da a conocer esto, entonces ese sería el plan ideal para los deportistas de aquí de la facultad".

¿Cuáles son los sueños de Gabriela Nevárez que vengan a potencializar a la FECA?

Mi más grande sueño es que mi campaña que se llama “Todas Somos Una”, que te platico rápidamente, es una campaña que consiste en darle un silbato de emergencia a cada alumna de la facultad y qué de hecho ya lo empezamos a hacer, entonces mi sueño es que sea que esa campaña se culmine cómo creando justamente la cultura del silbato de emergencia, que todos nos sumemos como facultad y porque no, llevarla a las demás facultades y posteriormente, a toda la UJED.

En el mes de la mujer, a tus compañeras de la FECA., ¿Cuál es el mensaje para ellas?

Primeramente invitarlas el martes 8 de marzo, tenemos una conferencia que se llama medidas de seguridad, es a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que nos va a enseñar justamente el uso correcto de este silbato de emergencia y platicarles que no están solas, que como dice la campaña “Todas Somos Una” o como últimamente lo he modificado “Todos Somos Una” y que cualquier situación de emergencia que lleguen a tener en mi tienen una aliada y en cada persona que me apoya también y ahora.

Las votaciones se acercan y Nevárez Irigoyen no dejó escapar la oportunidad para invitar a sus compañeros: “A todas y todos los alumnos de la Facultad de Economía y Contaduría Administración, las próximas votaciones son el jueves 10 de marzo, de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, por lo que invito a todos a que vengan a ejercer su derecho al voto, es una actividad muy padre que nos hace tener esa identidad como universitarios, en especial en la FECA., invitarlos obviamente a que me apoyen, porque como se los mencioné, estos últimos años he tenido un crecimiento personal. Creo que cuento con los valores necesarios que se ocupan para tener una digna representación de la belleza que realmente es un concepto muy subjetivo, porque la belleza para todos es diferente, pero yo hablo de la belleza interna".