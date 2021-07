Generales de Durango continúa con su calendario en la Liga Mexicana de Beisbol

Inicialmente Generales de Durango se enfrentará en serie de 3 partidos contra la “Furia Azul” en el estadio Monclova, para posteriormente el fin de semana visitar al equipo de las dos naciones.

Los duelos de picheó serán interesantes para la serie frente a los coahuilenses ya que están programados para estos partidos los siguientes choques: en el primero Ranfi Casimiro vs Bartolo Colón, enseguida Luis Payán vs Conor Harber, en el tercero Jesús Ríos vs Francisco Ríos.

Importante detallar que en la ofensiva de "La Tropa" destacan Tito Polo quien es el segundo mejor promedio de bateo en la liga con .430, el líder en triples, en porcentaje de embasarse y es tercero en slugging. Destacan también a la ofensiva, Carlos el ¨Catito¨ Muñoz quien es líder en bases por bola recibidas, Aneury Tavárez que presume de tener un porcentaje de .366 y Daniel Mayora de .388 de bateo.