En el marco del informe de gobierno del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, el mandatario afirmó el compromiso y apoyo incondicional para el boxeador olímpico, Miguel Ángel “Piolín” Martínez Ramírez y que si quiere ser campeón del mundo, el lo va a apoyar en todo momento.

“Piolín, desde hace muchos años no teníamos ejemplo de vida, hace muchos años que fueron tres duranguenses a las olimpiadas, tu eres de una nueva generación y eres un ejemplo, para muchos de los jóvenes que vienen detrás de ti y eres un orgullo duranguense”, aclaró el gobernador viendo a los ojos al boxeador olímpico.

Gobernador se compromete a apoyar al “Piolín” a ser campeón del mundo / Foto: Cortesía

Tu al igual que tus compañeros cuenten con todo mi apoyo y con el respaldo, si te gusta seguir en el box, vamos por la medalla cuenta, y sino vamos a hacerte campeón del mundo, si se puede, ya hemos tenido y lo vamos a lograr, dijo Villegas Villarreal.

Miguel Ángel Martínez, estuvo en los pasados Juegos Olímpicos París 2024 representando a México, ya es de los 16 mejores del mundo y con mucho orgullo siempre presume que es de Durango, esa ciudad que le ha dado tanto y que además lo dice con muchísimo más orgullo que el es de la Felipe Ángeles.





Retomará sus estudios en entrenamiento deportivo, a la par seguirá con la práctica del boxeo y pensará en Los Ángeles 2028, ya que quiere esa medalla para México y Durango.

Hablando de futuro, hay una frase que me gusta mucho decirle a los jóvenes, la escuché hace muchos años y dicen que la diferencia entre lo ordinario y extraordinario, es ese toque de locura y riesgo, aseveró el mandatario estatal en su pasado informe de gobierno.

Hacer lo que otros no se atreven a hacer, por temor a perder, mi mensaje para los jóvenes, es no tengan temor a perder, no pasa nada, que sean jóvenes que luchen por sus sueños, que vayan por ellos, que sepan que se pueden caer, porque así es la vida, también lo expresó Villegas Villarreal.

Asimismo con mucho énfasis aclaró que a los duranguenses nos enseñaron que si nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante, nosotros los duranguenses no nos rajamos en ninguna circunstancia.