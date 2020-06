Grecia Ruiz, una joya del futbol duranguense

Orgullo de la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, una trayectoria llena de grandes logros y satisfacciones, producto del trabajo, la pasión y el sacrificio.

La pasión ha sido pieza fundamental, pero fue su talento, disciplina, dedicación y sacrificio, que hicieron de Grecia Stephanie Ruiz Varela, un auténtico diamante del futbol femenil en el estado de Durango.

Lagunera de corazón, sus inicios fueron en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, Durango, si, en las mismas retas que sus vecinos organizaban en plena calle, pero no fue, si no hasta su incursión con las Diablitas de la UJED, que vinieron los grandes logros, entre los más importantes, arribar al futbol profesional con el Santos Laguna en la Liga MX Femenil.

A pesar de que es una jugadora pequeñita, el gran talento de Grecia hacen de lado esta situación, mediocampista de gran manejo de balón, diestra y de gran drible, la lagunera hoy charló con El Sol de Durango, para compartir con sus lectores su maravillosa carrera deportiva a través de la siguiente entrevista:

¿Grecia cuáles son tus inicios en el deporte de las patadas?

Primero que nada es un placer hacer esta entrevista con El Sol de Durango, mis primeros contactos con un balón de futbol fueron cuando tenía 9 o 10 años y se dan en las retas de la calle, en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, Durango, ahí mis amigos me invitaban a jugar, mi mamá Julieta Varela me llego a comprar un balón de futbol, ella veía que me encantaba este deporte, siempre me dijo que desde chiquita jugaba a la pelota y cuando me regala ese balón para mí fue un regalo preciado, era mi balón de futbol, me la pasaba jugando en la escuela y pues esos fueron mis inicios.

Me acuerdo mucho que en la colonia, los chavos más mayores organizaron un torneo, también había categoría femenil y pues yo empecé a reclutar chavas, yo tenía 11 años y junté chavas de hasta 16 años, mucho más grande que yo, pero yo la verdad jugaba muy bien y pues era la sensación en el barrio; pero cuando ya llegué a pertenecer a un equipo de futbol entrenando y organizado fue hasta que entre a secundaria y los torneos en los que participaba era la Copa Coca Cola y pues ahí fueron mis inicios en el futbol soccer.

¿Cuál es tu trayectoria en el futbol soccer?

En los equipos de futbol soccer en los que pertenecí fueron la secundaria Jaime Torres Bodet No. 68, fue mi primer equipo oficial, donde entrenaba e iba a torneos, luego estuvo el de la preparatoria, CBTIS 4, fuera de los equipos estudiantiles, tambien pertenecí al Unión Mina, equipo muy conocido en La Laguna, con el profesor Antonio Maldonado, alias “Pilinga”, con el me formé como jugadora, crecí con él, de ahí, me invitaron a pertenecer a Diablitas UJED estando yo todavía en preparatoria, el profesor Fernando Martínez me vio en Copa Telmex, se acercó conmigo y me invito pues estaban en pretemporada para un nacional, yo me emocione mucho por poder pertenecer a ese equipo por todo lo que me platicaban, era el año 2010.

Foto: Cortesía | Grecia Ruiz

Jugué muchos años en la UJED., incluso desde dos años antes de entrar a estudiar Nutrición, obviamente me invitaron a ser parte de la Facultad de Medicina de Gómez Palacio, me hubiera gustado estar en la capital para entrenar con Diablitas y aprovechar más mi rendimiento, pero por problemas personales esto no se pudo, en Diablitas con Fernando Martínez estuve del 2010 al 2017, escuadra con la que madure mucho como jugadora.

En 2017, en junio, firme con el equipo de Santos Laguna Femenil, en la Liga MX Femenil, deje atrás mi trayectoria con Diablitas para empezar en el profesional, fue un paso muy grande en mi carrera personal, jugué dos torneos con Santos, posteriormente, en el 2018 fui a defender los colores de Pumas de la UNAM y en el 2019 regrese a Santos para jugar un torneo más con las Guerreras.

¿Cuáles son los mejores momentos de Grecia en el futbol soccer?

Son muchos, me acuerdo mucho que hace años en la Copa Coca Cola Numero 9, mi escuela Jaime Torres Bodet, llegó la final y el juego, ni más ni menos, se jugaría en el Estadio Corona, en el viejo, ese momento en el que nos dijeron me emocione mucho, fue muy especial porque fue mi primer torneo y llegamos a la final para jugarla en este gran escenario.

Foto: Cortesía | Grecia Ruiz

Mi primer Copa TELMEX con Diablitas UJED en el 2012, en el nacional llegamos a la final, fue contra Morelia, era un gran equipo, perdimos, pero para mí fue un gran logro, porque fue mi primer Copa Telmex, mi primer nacional y un subcampeonato, entonces esa medalla la guardo con mucho cariño y orgullo en mi cuarto.

Otro momento que recuerdo fue cuando me quedé a un paso de ir a Universiada Mundial, obtuve un llamado para formar parte de la preselección, me acuerdo mucho que la pretemporada fue muy rápida y por ese hecho me dijeron los directivos que necesitaban jugadoras que ya conocían, entonces pues era mi primera concentración, no sabían mucho de mi talento y me descartaron en el último recorte.

Pero uno de los momentos más importantes y felices de mi vida fue cuando firme para jugar como profesional en la Liga MX, fue en junio de 2017, me firmaron por un año y fichar para Club Santos Laguna, pues fue una maravilla, porque es el club de mis amores y pues yo encantada, feliz de la vida, por poder representar el escudo de este gran equipo.

En el profesional, recuerdo mucho mi debut, jornada 2 del primer torneo de la liga, fue contra Atlas en Guadalajara y ahí metí dos goles, debut con dos goles nunca lo voy olvidar, la fecha me la sé, fue el 5 de agosto del 2017, por último, me acuerdo mucho, jugar en el TSM, olvídate un gran escenario, el mejor de los estadios que eh pisado, en una ocasión jugando contra León, perdíamos 2 por 1, tome la pelota en tres cuartos de cancha, la lleve, ya estando fuera del área dispare para meter un gol al ángulo, ahí salí corriendo con gritos, un momento de euforia en el TSM, uno de los momentos más importantes de mi carrera.

¿Como fue la etapa en el profesional?, en donde tuviste la oportunidad de ser de las primeras jugadoras que fundaron la Liga MX Femenil.

Cuando hicieron el anuncio de la Liga, la verdad no lo creía, se me hacía algo inalcanzable y más que estuvieran comprometidos los equipos profesionales y que cada quien tuviera su equipo femenil, lo veía inalcanzable, no imposible porque ya lo habían anunciado, era un sueño hecho realidad, pasa el tiempo y veo que los equipos arrancaron con sus visorias y me acuerdo que el 6 de febrero de 2017 lanzaron la convocatoria en Santos para las mismas, yo no me presente.

Más adelante me hablaron para hacer pruebas, acepte, fui y afortunadamente me quede y en junio firme para Santos, para jugar el primer torneo de la Liga Femenil, ahora Liga MX Femenil, y pues me siento muy contenta y orgullosa por ser pionera de ese torneo que ahora ya creció demasiado con aficiones grandes y me da mucho gusto ver que jugadoras chicas, de 15 - 16 años, porque a mí me hubiera gustado estar a esa edad y es que la liga me llego tarde, ya que hay una regla con las jugadoras mayores, pero el sueño se cumplió y estoy satisfecha, podría regresar el próximo año al profesional, si se me da que bien, si no, estoy satisfecha.

¿Cuáles fueron las bases principales que llevaron a consolidar una carrera llena de éxito?

Foto: Cortesía | Grecia Ruiz

Siempre me gusto lo que hacía, el deporte, practique varios, jugué basquetbol, softbol, atletismo, pero lo que más me gusto fue el futbol, cuando jugaba lo hacía con mucha pasión, me desenvolvía mejor en el soccer, siempre pensaba en la pelota, para todo era el futbol, entonces cuando jugaba o practicaba a eso le sume dedicación y mucho sacrificio, siempre busco competir conmigo misma, para así estar en una mejora constante, tanto en el deporte como en la vida.

Todo esto sin dejar de lado el gran apoyo de mi familia, de mi mamá Julieta, ella siempre me apoyo al 100% desde mis inicios y hasta que pudo, estoy además muy agradecida con mis entrenadores Fernando Martínez y Antonio Maldonado, ellos me ayudaron mucho a crecer, madurar y pulirme como jugadora, obviamente lo hicieron de diferente forma porque son muy diferentes, pero aprendí muchísimo de los dos.

Hay muchas niñas que sueñan con el profesional, el sueño que tu lograste, ¿Cuál sería el mensaje para todas esas jugadoras que buscan ese logro?

Yo les diría que trabajen, todo éxito viene de la mano del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo y de la pasión con que se hagan las cosas, la liga apenas empieza, el proyecto va para largo, esto va crecer, habrá muchas oportunidades para ellas, tienen muchas oportunidades para ser vistas y si a la primera no pasan el filtro vuélvanlo a intentarlo.