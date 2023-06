Grupos de manifestantes buscan ser escuchados en el Congreso de Durango

Previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso del Estado, este martes 27 de junio, llegaron 2 grupos de manifestantes para ser escuchados por los diputados, uno de estos grupos integrado por vecinos de la colonia Ponderosa, por el tema de reventa de terrenos que está afectando a varias familias, y el segundo grupo de transportistas, que exigen se aclaren puntos de la Ley de Movilidad, pues no se ha hablado de las plataformas digitales.

Los vecinos de la colonia Ponderosa, que primero se manifestaron en la Plaza IV Centenario, y llegaron al Congreso, se quejaron de una líder social de nombre Cipriana, a quien acusan de haber revendido al menos 150 terrenos, de los 280 que integran la colonia, y donde los actuales inquilinos han sido amenazados de desalojo, pues han aparecido los nuevos propietarios que han pagado entre 100 y 200 mil pesos por terreno, aseguró el vecino, Martín Camacho.

Precisó que ya han sido desalojadas algunas familias que tenían viviendo en el lugar hasta 18 años, y están pidiendo el apoyo de los diputados y el propio gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal para que tome su caso, “esperamos la regularización de los terrenos, para vivir en paz”, esperamos justicia, que nos apoyen, que nos ayuden, porque estamos hartos de la señora.

La colonia la Ponderosa se encuentra rumbo a la carretera a Parral, y estuvieron pagando desde 5 mil y 10 mil pesos, registrados en un tarjetón, por lo que en 23 años, señalan ya se ha robado más de 7 millones de pesos entre el pago de todos los vecinos, y advirtieron que si las autoridades no les hacen caso, van a cerrar las calles.

Necesitamos que nos apoyen y apliquen la Ley en el servicio público, porque todos los diputados manejaron por debajo del agua la ley de movilidad y transportes, “a nosotros del transporte público nos han hecho un cero a la izquierda, no nos atienden”, así lo afirmó Francisco Vera, de la CUDEPO.

Estamos pidiendo que apliquen la ley, en todos los sentidos, porque en la ley, la movilidad ya está, pero en el transporte no, y no la van a votar, ya lo dijo el diputado cetemista, Ricardo Pacheco, por eso pedimos que la Comisión de transporte, nos enseñe que gestionaron y que avances hay, porque nos dijeron que iba a haber una mesa de diálogo, pero no nos han hablado.

Lo que se pide principalmente es que se toque el tema de las plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte público, “están prohibidas en Durango, más sin embargo les están dando cabida los mismos diputados por el moche que pudiera darse”, nos traen dando vueltas y vueltas con lo mismo.

Necesitamos que apliquen Ley, y no les estén cobrando a los taxis piratas, para que trabajen, al igual que a las plataformas que están prohibidas, porque no pueden trabajar autos con placas particulares, entonces estamos en un Durango que no existe la gobernabilidad, más que puro moche.

“Le piden a la CTM, o a la Alianza, o no sé a quién, que se meta y que presione para legislar, pero ellos tienen las plataformas, ellos van por los 2 lados, van por los taxis y van por las plataformas, así se la llevan de pechito, nosotros no, nosotros tenemos que comer de lo que nos dejan, de las migajas”, y parece que nos les importa lo que estamos pasando, Saúl Ortiz, del sindicato de la Unión de Transportistas Benito Juárez.