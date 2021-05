Guve y ExA-28, con un pie en la final de futbol veterano de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Los equipos Guve y ExA-28 pusieron un pie en la gran final del torneo de futbol veterano de Canatlán, al ganar en el llamado partido de ida de la etapa semifinal, a las oncenas de las comunidades San José de Gracia y El Presidio, respectivamente.

En lo que fue la jornada sabatina, el deportivo Guve la inició de manera contundente, ganando siete goles a cero a un equipo San José de Gracia desconocido por la afición, lejos del aguerrido cuadro que en más de una ocasión ha salido campeón.

El estadio "Javier Ruiz Herrera" fue el marco en el cual se realizó el cotejo, ante una buena asistencia, que buscó guardar las medidas sanitarias recomendadas en el graderío.

José Rivas fue la gran figura del Guve, al anotar tres tantos en su cuenta personal, acompañado en los goles por Oswaldo Ponce, Jesús Guajardo, Mario Hernández y César Blanco, para completar un lapidario 7-0, ante la imposibilidad del portero Joel Hernández, que poco pudo hacer para evitarlos.

En el segundo encuentro de la tarde, los ex alumnos del CBTA 28 hicieron bueno el pronóstico, ganando 3-0 al conjunto de "El Presidio", que se plantó bien pero no pudo contener la superioridad del ExA-28, que se hizo presente en el marcador a través del ex profesional José Luis Peña y dos tantos de Jesús Díaz Huerta.

Jesús es el campeón goleador del certamen y con el paso que lleva impondrá un récord difícil de igualar, que puede superar los 50 tantos en toda la campaña.

El juego de vuelta semifinalista se disputaré el sábado próximo, en la cancha del poblado San José de Gracia y en la cabecera municipal, respectivamente.