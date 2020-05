Heriberto Morales, triste ante posible desaparición de Monarcas

Mas allá de que la noticia de la semana sería la cancelación total del torneo clausura de la Liga MX., en estos momentos, sin duda alguna, que el tema que acapara los reflectores del futbol profesional en México, es la posible mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia hacia el Puerto de Mazatlán, es por eso que El Sol de Durango buscó la opinión de Heriberto Ramon Morales, jugador que allá en el año 2000, con un penal cobrado por él, le dio el único título de la historia al representativo michoacano.

En estos momentos Heriberto Ramon Morales es parte de la organización de los Alacranes de Durango y con mucha amabilidad, pero muy consternado, abrió su corazón para mostrarlo un tanto angustiado, derrotado y consternado, pues acepta que el rumor tiene peso y que es muy probable que el equipo de sus amores, ese que lo vio nacer, le diga adiós al estadio Morelos y a toda esa fanaticada que siempre le ha sido fiel a sus colores.

No hay mejor voz autorizada que la de Heriberto Ramon Morales para contarnos la historia de los Ates del Morelia, hoy Monarcas Morelia, pues desde muy pequeño ha sido un auténtico canario, tomando en cuenta que su padre fue jugador del Morelia desde la segunda división, Don Ramon Morales Meza, quien en carne propia ha vivido ya la desaparición del equipo, el regreso a la segunda división y su arribó a la primera división en el año de 1981.

En estos amargos tiempos en donde el Covid-19 nos está pegando con fuerza, es Morelia quien vive una auténtica pesadilla pues esta plaza está a punto de desaparecer, pero que mejor que sea este icono de Monarcas, Heriberto Ramon Morales, quien nos platique su sentir mediante la siguiente entrevista sobre lo que pasa por la mente de un seguidor del cuadro michoacano.

Heriberto primero que nada gracias por la entrevista y cuéntanos ¿Cómo te ha caído la noticia sobre la posible desaparición de Monarcas Morelia?

La verdad es que han sido dos días extraños, con la incertidumbre de realmente saber si esto se dará o no, toda la gente en Morelia y sus allegados dicen que es un hecho y si así fuera, es una desgracia personal, familiar y por supuesto regional, ya que es un equipo de mucha historia, de mucha tradición, si bien no tiene los grandes títulos, si me parece que durante muchos años y muchos momentos ha sido un protagonista del futbol en México.

Tus conocidos en Morelia, sobre todo gente que labora en Monarcas ¿Qué te platican acerca de la posible mudanza?

A ellos les han comentado que la posibilidad existe, han hablado con todo mundo, es una cosa extraña, han hablado con personal administrativo, con fuerzas básicas y el primer equipo, todos saben que esta la opción de mudar el equipo y eso sin duda genera esta incertidumbre y dolor, en mi caso particular por ser aficionado, por ser parte de la historia, por todo lo que significa este equipo que es un icono de Michoacán y de Morelia.

A pesar de que le entrevista fue vía Zoom, Heriberto no ocultó su malestar y la siguiente pregunta era obligada ¿Estas triste por la situación en la que se ve involucrada el equipo de Monarcas?

Claro, imagínate, mi padre Ramón Morales Meza fue jugador del equipo, en los años 60`s y 70`s, jugó 16 años en el Morelia en segunda división y solo jugó un año en primera en la 66 67, yo nací y la primera vez que pude caminar me llevaron a la cancha, a la foto del equipo y desde que tengo uso de razón es mi equipo, es una tristeza, ayer platicando con mi hijo él me decía que ahora a quien le íbamos a ir, a que equipo, a esa magnitud ha llegado el futbol en nuestro país.

Dijéramos que el equipo se va por descender o algo así, que sí estuvo a puntos de hacerlo pero el equipo se levantó, pero no es el tema el deportivo, porque hay que tener en cuenta que hace apenas 5 meses te estabas emocionando con los Monarcas eliminando al América en el Azteca, con un equipo que jugaba bien, incluso el seleccionador del país decía que el mejor equipo que practicaba el futbol era el Morelia, ¿cómo te explicas que hay que cambiar todo esto?, no es solo los once jugadores en la cancha, es el staff, una cancha preciosa, un estadio, una afición, una identidad, una historia, porque hemos tenido batallas épicas, porque las jugué, pero ahora como entender, mejor ficho, de no entender que está pasando y como explicárselo a tu gente, la verdad es algo que me cuesta mucho trabajo y de ser cierto, es un dolor muy grande.

Foto: Cortesía | Heriberto Ramón

Tu familia es parte del Morelia ¿Qué has platicado con ellos?

Solo he hablado con mi mamá, mi padre estuvo de 1967, el equipo desapareció un par de años después de que se fue a segunda, lo reviven en el 70, y jugó hasta el 79, el formaba parte del cuerpo técnico cuando Morelia llegó a la primera división en 1981, y después se retira, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero mañana viajo a Morelia y voy a conocer sus observaciones, mucha gente nos ha hablado, que quiere conocer nuestras impresiones y sobre todo que hay mucha gente que quiere hacer algo, que tiene la idea de accionar para no quedarse sin esa ilusión que nos regala el Monarcas Morelia.

De concretarse la partida de la franquicia ¿Cómo crees que vaya reaccionar la fanaticada del Morelia?

La afición está dolida, el Michoacano puede ser tan bueno o tan malo como él sea, esa zona ha padecido mucho en el tema de violencia, no padecer, sino que se convive como todo el país, pero que esta dolida y sentimental lo está, les va costar mucho trabajo, no va ser sencillo, no es fácil, ni si quiera me lo imagino, es un golpe muy duro.

¿Quién tiene a Morelia en estas circunstancias?

Es el futbol actual, que sabe poco de sentimentalismos, de espíritu deportivo, un futbol actual que es difícil de repente encontrar un punto de equilibro, porque uno sabe que también esto es un negocio, es difícil entenderlo, esa es la verdad, rayando en temas incluso hasta políticos.

¿Por qué Morelia no debe irse de la Liga MX?

Monarcas Morelia es un equipo animador, que siempre está ahí complicándole a cualquiera, no es el más ganador de todos los tiempos, posiblemente nunca lo vaya ser, pero es un equipo que siempre le da sabor, que tiene una identidad clara, que tiene los colores bien identificados y te digo, en el torneo pasado era uno de los mejores equipos que jugaba en la liga, dicho no solo por mí, si no por gente que sabe del juego, y esto no porque era Pablo Guede, Aristeguieta, Édison Flores, sino que era un cumulo de situaciones que colaboraban para hacer un equipo fuerte y que funcione, esto no funciona porque los jugadores fueran buenos, que el campo este en perfectas condiciones o porque la afición iba al estadio, era un todo, y en ese todo pues participaba Morelia.

Eres parte del único equipo campeón del Morelia, cuéntanos ¿Que paso aquel invierno del año 2000 al ganarle el Toluca, en su casa y con un penal tuyo?

Fue un equipo que venía de un proceso muy bueno con Tomas Boy, calificando de manera constante, posteriormente llega Luis Fernando Tena con incorporaciones muy buenas que consolida un equipo que puede competir y que logra ante un Toluca de época, con un Cardozo, Zinha, Fabian Estay, Vicente, Víctor Ruiz, Enrique Meza los había dejado, pero era un equipo complicado para ganarles, pero fue en tanda de penales, ellos han jugado tres finales con definición en penales y nosotros, Monarcas, hemos sido los únicos capaces de ganarles, fue verdaderamente un hecho sin precedentes, pero fue un cumulo de energías y un gran grupo de jugadores y amigos quienes finalmente pudieron consolidar con el título aquella liguilla.

De tus compañeros de aquella generación y de ese grupo ¿A quienes recuerdas? Y ¿Cómo calificas su conformación?

Había hombres como Comizzo, Hugo Chávez, Darío Franco, Trujillo, Flavio Davino, Almirón, El Pastor Lozano, Alex Fernández, Mascareño, El Tato Noriega, Salvador Mariscal, Miguel Hernández, Carlitos Morales, Pavon, era un equipo que se conformó con una gran dirección, de un cuerpo técnico que al tiempo ha sido exitoso, porque el “Flaco” Tena no solamente ha sido el último ganador de un título con Cruz azul, con morelia, sino que ganó la medalla olímpica, ha sido parte de grandes procesos, es un tipo capaz, sus números así lo dicen y pues todos los que fuimos parte de aquel campeonato estamos consternados por todo lo que está pasando.

Heriberto no olvida que gente muy importante para la historia del Morelia hoy esta sorprendida por lo que vive Monarcas y se lo han manifestado, jugadores como Ángel David Comizzo, el Fantasma Figueroa, Claudinho, “El Tato”, después ahora Carlos Morales, toda esta gente como Horacio Rocha quien anotó el gol para ascender a primera, Jaime Vera, Félix Madrigal, muchos jugadores que sus nombres no podrían ser conocidos, pero que es gente que le dio mucho a Morelia.

Para finalizar la entrevista, Heriberto no dejo escapar el momento y mando un mensaje a la afición, en el que les recordó que Monarcas de Morelia ha sido un equipo de altibajos, que muchas veces estuvo en la cima y que otras más cayó, pero de todas ellas siempre se pudo levantar, y aseguro, que esta caída es una de ellas y Morelia va salir adelante pues seguirá siendo equipo de primera división.