Tras el regreso de Durango a la Liga Premier, Durango ha conseguido tres empates y una victoria, pero más allá de los números, ha ganado una nueva figura, se trata del senegalés Hibraima Mbaye.

El camiseta número 11 ha caído con el pie derecho en la tierra del cine y los alacranes, pues ese poder ofensivo que ha demostrado por banda derecha como carrilero, sin duda alguna, lo ha llevado a convertirse en el máximo referente del parado al frente de la dinámica que impone el director técnico Ricardo Rayas.

La escuadra de Alacranes de Durango continúa trabajando previo a su quinto partido de la Temporada 2023-2024 en donde recibirá este viernes al conjunto de Club Calor en punto de las 20:00 horas en el estadio Francisco Zarco y fue Hibraima Mbaye quien platicó en entrevista con El Sol de Durango.

Hibraima Mbaye llegó a Durango para revolucionar la ofensiva de los Alacranes / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

¿Cuál es la perspectiva de Mbaye ante el próximo compromiso de Alacranes ante Club Calor?

“No podemos confiarnos, ni bajar los brazos al ver que Club Calor se encuentra con un punto, hoy en día en el fútbol no hay equipos pequeños, y los equipos que por alguna razón se encuentran en una mala racha o en un mal momento suelen convertirse en los más peligrosos, nosotros tenemos que saltar a la canchaconcentrados, enfocados y en dar un mejor partido para quedarnos con la victoria”.

Te haz convertido en la figura del equipo, ¿Que opinas del recibimiento que te ha dado Durango?

“Estoy muy contento por cómo me han recibido aquí en Durango, sin lugar a dudas me hacen sentir muy bien, y eso me motiva a mí al igual que a mis compañeros a seguir trabajando más fuerte para seguir sacando buenos resultados, aprovecho para invitarlos a todos este viernes a que nos apoyen en nuestro siguiente partido, con ellos en las tribunas y nosotros entregándonos en la cacha haremos que pese nuestra casa”, finalizó.