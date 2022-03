Hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades: Nadia Ávila

A manera de reconocimiento hacia el género que, con disciplina, trabajo y remando contra corriente, ha sabido ganarse un lugar en el mundo por ese liderazgo y autonomía que han llevado a la demanda de la igualdad de espacios en actividades que antes solo eran consideradas para hombres.

Ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, El Sol de Durango, te presenta una entrevista con la deportista Nadia Ávila, que ha hecho historia al formar parte de las Leñadoras de Durango, el primer equipo profesional de baloncesto femenil que se conformó en la entidad duranguense, además de ser seleccionada nacional con tan solo 19 años.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

¿Te gusta ser mujer? ¿Por qué?

Me encanta porque me ha dado muchas oportunidades, entre ellas, dar lo mejor de mí en las diversas circunstancias que he vivido. En algunas ocasiones luchando por construir un sueño, lograr salir adelante, tener la valentía y sobre todo la perseverancia sin importar las adversidades que se presentan en la vida.

¿Hombres y mujeres son iguales?

Considero que tanto hombres, como mujeres somos iguales, es una cuestión indispensable y fundamental para el desarrollo y la paz en nuestra sociedad. La igualdad está relacionada con la no discriminación y que nosotras podamos tener una vida libre y sin violencia.

¿Crees que en México se trata por igual a todas y a todos?

Lamentablemente en nuestro país, no existe un trato igual para todas y todos. Históricamente la desigualdad siempre ha estado presente en los roles que hombres y mujeres "debemos" desempeñar. Un ejemplo de ello es que el salario de las mujeres está por debajo del de los hombres y para algunos empleos se prefiere a los hombres que a nosotras las mujeres, aun cuando contamos con las mismas capacidades para su desempeño.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

¿A qué le tienes miedo?

Hoy en día, lamentablemente la violencia y la inseguridad se han estado manifestando en mayor grado, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero. Personas desaparecidas dejando atrás un mundo de dolor y tristeza. Las agresiones en contra de las mujeres, de los niños, han ido aumentando, causando desconcierto, desconfianza y lógicamente temor.

Tal parece que cuánto más se evoluciona tecnológicamente, se retrocede en los principios básicos para lograr el respeto y la paz entre los individuos.

¿Te parece que internet es un lugar seguro?

El internet es una herramienta muy eficaz y ha contribuido a muchas cosas favorables, pero lamentablemente, también ha servido para hacer cosas inapropiadas; niños, jóvenes y adultos, estamos expuestos a caer en redes que atentan contra nuestra seguridad.

¿Cómo te gustaría que fuera la persona que gobierne México?

La persona ideal para gobernar México es aquella que tenga como prioridad el servir al pueblo que gobierna antes que a sus propios intereses. Aquella que creé fuentes de trabajo, que dignifique el salario lo suficiente para que una familia pueda satisfacer sus necesidades como una vivienda, comida, vestido y sobre todo, educación para los hijos. Hay mucha pobreza que conlleva a no tener oportunidad de estudio ni a un buen trabajo.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

¿A ti te gustaría ser presidenta de México?

No me gustaría ser presidenta de México, pero sí me encantaría poder trabajar en algún sector del gobierno en el cual pueda contribuir a apoyar a los deportistas, sobre todo a aquellas personas de bajos recursos que en su mayoría se quedan en el camino por no tener la oportunidad de poder pagar sus entrenamientos, sus viajes de preparación, sus materiales.

¿Qué harías por tu comunidad si pudieras?

Hacer que los espacios deportivos puedan ser utilizados por todos, si hay necesidades de algún cobro que fuera una cuota de recuperación mínima que esté al alcance de la mayoría. Fomentar el deporte desde la niñez sería lo ideal ya que se cambiaría al apostar por una vida sana y saludable.

¿Si viajaras al espacio, a dónde irías?

Me encantaría viajar al espacio, conocer todas las maravillas del universo y sobre todo, iría en busca de una estrella que se me adelantó en el camino.