Inmude Durango entrega “Impulso Deportivo” a Saúl Madrigal Rocha

Con más de 35 años de experiencia en la especialidad de frontón, el Instituto Municipal del Deporte (Inmude) entregó “Impulso Deportivo” al entrenador Saúl Madrigal Rocha, para reconocer su destacada labor a lo largo de los años de formar deportistas en esta disciplina.

En su etapa como entrenador de frontón especializándose en frontenis, frontón a mano, paleta goma y trinquete, ha calificado para participar en regionales y nacionales pues su avance y dedicación ha sido constante.

El director del Inmude, Adrián Granados Ávila, lo felicitó por hacer de esta disciplina un deporte que ha llamado la atención sobre todo de niños sin descuidar a los jóvenes y adultos, lo que lo ha llevado a competir en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León entre otros, con lo que ha logrado traer a su estado varias medallas.

Por su parte, el reconocido entrenador y vicepresidente de la Asociación Estatal de Frontón agradeció esta distinción al Inmude y al Gobierno municipal de Durango por apoyar a los duranguenses como él que ha dedicado gran parte de su vida a su pasión, ya que ha logrado que el equipo de 15 niños de alto rendimiento participara en 2020 en su etapa regional en Chihuahua y Zacatecas.

Actualmente este grupo de alto rendimiento se encuentra entre los primeros 10 a nivel nacional e individualmente ocupa el cuarto lugar en frontenis de pareja varonil categoría B y C además de cuarto y segundo lugar en frontenis femenil a nivel nacional en la categoría C, así como cuarto lugar en trinquete femenil categoría C.

Madrigal Rocha fue autorizado por el Instituto Estatal del Deporte (IED) y el Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para ser entrenador y desde entonces ha enseñado este deporte a más de 50 niños ahora jóvenes atletas en este ramo.