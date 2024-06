Gómez Palacio, Durango (OEM).- Juan Miguel Borja Jiménez, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), representó a México como ponente en el prestigioso evento académico “Venom Week”, realizado en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos.

En esta edición, Borja Jiménez presentó avances del proyecto de Ciencia Frontera titulado “Consecuencias funcionales de la variación genómica, transcriptómica y proteómica en el veneno de las serpientes de cascabel de cola negra y sus implicaciones en el tratamiento con antiveneno”, impulsado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

Investigador de la UJED destaca en evento internacional / Foto Cortesía

Durante su participación, el investigador ofreció la conferencia titulada "Interspecific Venom Variation in the Venom of Rattlesnakes from Crotalus molossus Complex", en la que expuso sus hallazgos sobre la variación interespecífica del veneno en las serpientes de cascabel del complejo Crotalus molossus.

El investigador de la UJED explicó que la variación del veneno entre diferentes especies de serpientes de cascabel del complejo Crotalus molossus es significativa y tiene importantes implicaciones en el área de las ciencias biológicas y la medicina.

Investigador de la UJED destaca en evento internacional / Foto Cortesía

"Nuestro trabajo de investigación ha revelado diferencias en la composición del veneno de estas serpientes, lo cual puede influir en la efectividad del tratamiento con el antiveneno y en la comprensión de la adaptación evolutiva de estas especies. Estos hallazgos subrayan la importancia de investigar la diversidad biológica y su impacto en la salud pública y la conservación de especies", destacó Borja Jiménez.

La participación de Miguel Borja Jiménez fue especialmente notable, ya que fue el único investigador mexicano que presentó resultados en este evento internacional, atrayendo la atención de diversos ponentes y asistentes de todo el mundo. "Es un honor representar a México y a la UJED en un foro tan importante. Este tipo de plataformas nos permiten mostrar el trabajo de calidad que se realiza en nuestro país y establecer colaboraciones con investigadores de otras partes del mundo", comentó Borja Jiménez.

Investigador de la UJED destaca en evento internacional / Foto Cortesía

El evento “Venom Week” reunió a expertos de diversas disciplinas, incluyendo toxicología, biología evolutiva y medicina, quienes compartieron los últimos avances en el estudio de venenos y sus aplicaciones.

La destacada participación de Borja Jiménez no sólo pone en alto el nombre de la UJED, sino que también resalta el compromiso de la institución con la investigación de vanguardia y la contribución al conocimiento científico a nivel global.