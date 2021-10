Jair Real llega a 200 partidos dirigidos en su carrera

La jornada número cuatro arrancó en la Liga Premier y con ello, la escuadra de los Alacranes de Durango visitará este sábado a la novedosa escuadra de Catedráticos Elite FC., equipo que tiene como sede la localidad de Ameca en el estado de Jalisco.

Un partido que tiene un tinte y un sabor especial para Héctor Jair Real Cobián, ya que el joven estratega estará llegando a su partido 200 como Director Técnico, y que mejor manera de celebrarlo que obteniendo una victoria que mantenga a su equipo en la lucha por el liderato del grupo uno y por la pelea de los primeros sitios de la tabla general.

Jair Real llega a 200 partidos / Foto: Cortesía |

Para Real Cobián, cada partido lo vive con la misma intensidad que en su debut, resaltando que no puede dejar de lado que existen partidos donde la adrenalina se vive a tope, “Si esa adrenalina no se pierde, creo que hay partidos donde la adrenalina va a tope, y también la misma exigencia de uno por trascender, en avanzar, en ser campeón, entonces en cada partido, en cada entrenamiento, se vive igual que al inicio, y este partido 200 no será la excepción”.

El estratega arácnido no olvida a toda la gente que lo ha apoyado y acompañado en este trayecto / Foto: Cortesía | Alacranes de Durango

Para Jair Real, llegar a esta cifra de dirigir 200 partidos ha implicado varias cosas en la carrera de, sacrificios, horas, semanas, meses, años lejos de la familia, mucho trabajo, muchas alegrías, a lo que comentó, “Viendo mi trayectoria en retrospectiva, hay mucho trabajo atrás de todo este recorrido, mucho tiempo, muchas alegrías, muchas tristezas, un poco de todo, pero se siente muy bien ver que llevamos un buen camino recorrido, atrás de todo esto hay mucho sacrificio, esta carrera te da muchas alegrías, y también muchas enseñanzas, que te van ayudando a madurar, y muy contentos de llegar y seguir porque aún tenemos la ilusión de recorrer mucho más”.

El estratega arácnido no olvida a toda la gente que lo ha apoyado y acompañado en este trayecto, a los cuales les manda este mensaje, “Como parte de esto, va dedicado como el lema del equipo nuestro lema es Dios, Familia y fútbol, muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado desde que iniciamos y lo sigue haciendo, es difícil para todos, y va dedicado para mi familia de sangre y para mi familia postiza”, finalizó.

Para Real Cobián, cada partido lo vive con la misma intensidad que en su debut / Foto: Cortesía |

El camino de Jair Real inició su camino en el 2014 con Inter Playa del Carmen, después de eso dirigió a Reboceros de la Piedad, Real Zamora y desde luego Durango.

Alacranes llega en calidad de invicto y ubicado en el segundo lugar del grupo uno con 7 unidades, esto luego del triunfo sobre los Tritones Vallarta, por su parte Catedráticos cayó en su visita al Carlos Vega Villalba por dos a cero ante el conjunto de la UAZ y se ubica en sexto lugar con 4 puntos.

Durango regresa a casa al termino del partido ante Catedráticos para preparar de manera inmediata su próximo partido este próximo miércoles 13 de octubre en punto de las 20:00 horas en el estadio Francisco Zarco al conjunto de Gavilanes de Matamoros, para la jornada 6 visitar al conjunto de Mazorqueros FC en lo que se espera sea el partido de la jornada, ya que de seguir con el su buen paso ambas escuadras podrían estar peleándose el liderato del grupo uno, este partido se llevara a cabo en el estadio municipal de Santa Rosa, el sábado 17 de octubre en punto de las 17:00 en Ciudad Guzmán, Jalisco.