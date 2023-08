Formador de escuelas de ajedrez educativo durante 40 años, está convencido de que el deporte ciencia es una gran herramienta, incluso existe un respaldo científico de que los niños desarrollan más la inteligencia que quienes no lo hacen, el conferencista, comentarista y especializado en ajedrez, Leontxo García, estuvo en Durango y los amantes del jaque mate se empaparon de sus conocimientos.

En el mundo moderno de los memes, seguro has visto aquel que muestra a un hombre frente a un pizarrón mostrando una jugada de ajedrez y al final se lee la frase “maravillosa jugada”, ese hombre es Leontxo García, quien gracias al buen humor del mundo entero demostrado a través de estas imágenes, ha sido traducido en muchos idiomas, de ahí que muchos lo conozcan.

Jaque mate a una maravillosa jugada / Foto: cortesía | Leontxo García

En Durango el deporte ciencia es seguido y practicado por muchos, de ahí que cuenta con campeones no solo regionales, sino estatales, nacionales y hasta internacionales, es por ello que la Asociación de Ajedrez del Estado de Durango que dirige Karla Solís, se dio a la tarea de invitar Leontxo García.

Se dice que al envejecer, muchas de las habilidades comienzan a perderse, entre estas la mental misma que llega a ocasionar pérdida de memoria o incluso demencia, sin embargo el ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y por ello es considerado por muchos como el mejor gimnasio de la mente.

También se dice que el mal uso de las redes sociales, la calidad en los contenidos televisivos, la falta de oportunidades educativas y la vida que ofrecen los países menos desarrollados como México, provocan ciudadanos cada vez menos críticos y analíticos. No obstante la misma globalización ha permitido que tener acceso a otros contenidos y formas de entretenimiento y que deportes como el ajedrez sea potenciado a través de series como Gambito de Dama de la plataforma Netflix.

“En México hay una especie de realidad larvada, hay más de 15 mil personas sobre todo maestros de dicho deporte esparcidos y capacitados, en muchos lugares del país se está desarrollando y en Durango no es la excepción”, expuso el ajedrecista de origen español.

“Hay una sensibilidad deportiva muy grande, he visitado varias cárceles de México, incluida el Altiplano, la de máxima seguridad y otras de mujeres, lo que funciona es que el ajedrez nos quita mucha cárcel, nos obliga a pensar en las consecuencias que debemos hacer antes de hacerlo”, aclaró.

El ajedrez es el único momento en donde dos personas están frente a frente, pueden pasar varias horas, pero sin verse a los ojos. Hay estudios científicos que han medido las constantes vitales conectando el cuerpo de los ajedrecistas a máquina, el desgaste físico, nervioso, las taquicardias que a veces ocurren, son equiparables y superiores a las que se presentan en deportes olímpicos.

Jaque mate a una maravillosa jugada / Foto: Raquel Carreón | El Sol de Durango

No obstante, para alguien que no entiende al ajedrez, es simplemente ver a dos personas que están casi inmóviles, parece que no pasa nada, es una especie de boxeo mental, es un medio de expresión.

La magia que está detrás del ajedrez es que les permite mantener una comunicación intensa durante horas sin tocarse.





- ¿Hay errores en los nuevos libros de texto gratuito, el ajedrez sí ayudaría a pensar?

El ajedrez es útil para todos, sobre todo para personas que tienen que tomar decisiones difíciles, con rapidez y bajo presión, en otros campos de la vida lo que enseña es el análisis. Para jugar una partida se tiene que ser muy autocrítico y analizar la partida que acaba de jugar a fondo y corregirlo, en el ajedrez el que pierde es el que más aprende y eso lo hace en su vida normal.

- ¿Podemos cerrar con broche de oro con una maravillosa jugada?

Con ese meme he tenido una relación de odio al principio y amor ahora, odio porque ¿cómo es posible que un simple meme me haga más famoso en el mundo entero?, porque se ha traducido en muchos idiomas, ¿qué hay de 35 años trabajando como un animal todos los días?.

Me di cuenta que sin los 35 años trabajando como un animal, no hubiera podido existir el meme, recordé aquella famosa frase de un presidente chino que decía, no importa si el gato es blanco o negro lo que importa es que cace ratones, si el meme sirve para captar a más personas hacia el ajedrez y es más útil que mis libros y conferencias, pues vamos a aceptarlo.

Leontxo dio una conferencia masiva en donde asistieron no solamente ajedrecistas duranguenses, sino también una gran cantidad de alumnos de primaria y preparatoria.

Jaque mate a una maravillosa jugada / Foto: cortesía | Leontxo García

Cerró con broche de oro con unas simultáneas en las que participaron ajedrecistas duranguenses y para ellos se realizó una eliminatoria previa y así elegir solamente a los mejores.

Es importante destacar que Durango es una potencia nacional en el deporte ciencia y sus deportistas se encuentran continuamente en fogueos.