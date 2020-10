Joel "Pekitas" el árbitro duranguense con 15 años de edad

Con el objetivo y meta enmarcados en su infantil rostro que denota personalidad y seguridad a sus 15 años de edad y tres de ellos dentro del arbitraje duranguense, Antonio Joel Granados Mendoza, conocido como “Pekitas” busca trascender en esta difícil profesión deportiva, llegar al profesionalismo y arbitrar un juego de primera división a nivel profesional en la Liga Mx.

Un jovencito que a la edad de 12 años, por querencia y admiración a otros colegiados de altos rangos en el arbitraje de nuestra capital, se inicio en el arbitraje amateur en la Liga de Futbol Siete de la Cancha 450 INMJDE quien busca a temprana edad, no solamente trascender y figurar con el tiempo a los niveles mas altos del arbitraje profesional, para ello se capacita, estudia y se prepara para lograr esa meta, “Un sueño y objetivo que siempre buscaré, -nos dice- con su voz de niño, precoz y ávido de aprendizaje, creo que la preparación y consejos de los colegiados que admiro y son mis ídolos en esta profesión, Rene “Rana” Quezada y por supuesto Marco Antonio “Gato” Ortiz”, define, con sonrisa tímida y nerviosa “Pekitas” Granados, como es conocido por jugadores juveniles y de primera división amateurs de futbol siete en la Cancha 450.

Mis inicios como colegiado y que hizo me llamara la atención y dieran pauta a que incursionara dentro del arbitraje hace tres años, … “Fue al momento que un árbitro, René “Rana” Quezada, de la Cancha 450 me expulsara del campo, jugando con el equipo Inter, a quien hice mi amigo y quien me invito a formar parte del arbitraje, primero como juego, pero luego me gusto y ahora ya con tres años, me desarrollo por varios días a la semana participando al lado de otros colegiados adultos en la conducción de juegos en esta liga de futbol siete”, nos dice el jovencito Granados Mendoza.

Foto: Cortesía | Joel "Pekitas"

Realmente son pocos los colegiados, sino es que el único al momento, quien se forma, estudia y practica esta notable profesión del arbitraje, donde el “Pekitas”, Antonio Joel Granados Mendoza, mantiene un ideal y meta, llegar algún día, como lo hace el “Gato” Ortiz, su ídolo, llegar a la Liga Mx y figurar en la TV como colegiado y árbitro profesional duranguense en juegos internacionales.

El respeto se antepone siempre para los adultos y gente mayor en los campos de juego, es lo importante en la cancha, hay amistad y camaradería con amigos y familiares de nuestra entidad, pero primero imponer respeto hacia mi persona, “primero adaptarme a que vieran en un jovencito -casi niño- como arbitro en el terreno de juego”, detalla el juvenil colegiado en Durango.

Apenas de ingreso en la Prepa en Cobach Lomas, Pekitas Granados cursó su Secundaria en la ESIMA, mantiene fija su meta e ilusión de llegar algún dia, estar en el futbol profesional en varios años, ante lo cual se capacita por internet en grupos, dentro del reglamento del arbitraje actual, pero igualmente lo desarrolla dentro de la Liga 450, con la ayuda del coordinador y presidente de la Liga; Manuel de Jesús “Chambón” Cabrales, al igual que los consejos de muchos colegiados de experiencia y realmente grandes en esto, como Rene Quezada Amparán y Marco Antonio “Gato” Ortiz, destaca el pequeño colegiado que nos llamo la atención y que algún día, estará en la carpa grande del arbitraje profesional, como lo dice, el entrevistado Antonio Joel “Pekitas” Granados Mendoza duranguense de apenas 15 años de edad y colegiado amateur de nuestro estado.