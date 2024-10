El Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, activa la estrategia Valores en Movimiento, en donde se llevó a cabo el primer desafío deportivo en el CERTMI como parte de su rehabilitación y convivencia.

El presidente magistrado del tribunal en mención, Álvaro Rodríguez Alcalá aclaró: son acciones que fortalecerán la reincorporación de los jóvenes internos en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), actividades complementarias al proceso socioeducativo que están llevando.

Jornada deportiva en el CERTMI con buena aceptación / Foto: Cortesía | CERTMI

Asimismo comentó: en esta primera emisión se realizaron las primeras sesiones sobre el taller, proyecto de vida, donde ellos, inician a escribir los propósitos a lograr en corto y mediano plazo después de su internamiento, después realizamos una jornada deportiva, en donde los jóvenes mediante, reglas, diciplina y constancia se hicieron acreedores de un kit de higiene personal que el equipo del Tribunal compartió con ellos.

Por su parte, la directora del Centro, Gabriela I. Aguilar Villegas participó en todas las actividades realizadas por jueces, personal administrativo y operativo de la institución de justicia juvenil, también mostró su interés en que este programa que blinde a los jóvenes de no volver a tomar malas decisiones en el futuro.

Aclaró que gracias a dichas acciones se comprueba que las juventudes son responsabilidad de todos, ya que no solo basta generar una sentencia a una mala decisión, si no también ayudarlos a que cuando cumplan esa medida cautelar, tengan las herramientas necesarias para no volver a delinquir.





Valores en movimiento invita a la sociedad civil, y privada a participar a favor de este sector de las juventudes, con beneficio de una reincorporación social sana y productiva de los jóvenes internos.