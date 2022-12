José Crespo, entrenador español, analiza la eliminación del TRI

A punto de concluir la primera fase del Mundial de Qatar 2022, desde España en entrevista para El Sol de Durango, el profesor español José Crespo, titular de la metodología “Futboleando” dirigida al futbol base y ahora, entrenador en fuerzas básicas del equipo profesional de Guijuelo, provincia de Salamanca, realizó un análisis de esta ronda de grupos enfocándose en la eliminación de México y el boleto a la siguiente ronda de España.

Te puede interesar: Jugamos como nunca y perdimos como siempre: México está eliminado del Mundial

Sin duda la copa del mundo ha traído consigo una serie de sorpresas, como la reciente eliminación de Alemania y lo cerrado de la competencia, ya que el nivel futbolístico de algunas selecciones ha disminuido.

Tras la eliminación de México y el boleto apurado de España, en El Sol de Durango recurrimos a la opinión del más duranguense de los españoles, el formador deportivo José Crespo, quien una vez más compartió su opinión con nuestros lectores.

El especialista indicó que un mundial son partidos donde hay muy poco margen de maniobra, "o empiezas fuerte y bien, no tienes esos fallos al principio porque si no luego al final lo pagas, yo creo que el partido clave de México ha sido precisamente el primer partido contra Polonia, México fue superior, pero los dos equipos se conformaron en no perder", dijo.

¡Fracaso histórico! 😭



México jugó como nunca y perdió como siempre. A hacer las maletas de regreso al país 🛫



Los goles 👉🏻 https://t.co/ILsM9Yt2IU



📸 @erikesto73 pic.twitter.com/B8NboC5MJm — Esto en Línea (@estoenlinea) November 30, 2022

Asismismo destacó que hay una jugada clave en este compromiso y bajo su punto de vista, ahí es donde México debería de haber aprovechado ese tirón, "cuando Lewandowsky falla el penal, ahí habría que aprovechar esa debilidad del rival, pero al final el resultado es justo, por llegadas, desafortunadamente, México no termina por aprovechar esta situación.

Para el segundo partido, México trato de cerrar todas las vías de llegadas del equipo argentino, con un planteamiento defensivo, robar la pelota y luego ir a la contra, pero nunca tuvo la salida necesaria para echar a la Argentina unos metros para atrás, una selección de Argentina que no se mostró superior al equipo mexicano", señaló.

En tanto destacó que a Messi lo marcaron muy bien con dos jugadores, uno a la marca y el otro en cobertura, "pero él, sin estar bien, es un jugador desequilibrante, no es el mejor gol de Messi, se le dejo un espacio y consiguió ese gol que llevo a que el partido se quebrara para México, más adelante, los aztecas arriesgan y viene ese segundo gol que llevo a México que en las puntuaciones no dependiera de ellos para la clasificación", destacó.









El partido decisivo

En el partido contra Arabia, pasan dos cosas, "o es que el rival es muy débil o México jugó muy bien, yo lo analizaría para mí como un México que jugó muy bien, creo que es justo que ese partido acabará con resultado tan corto, pues México dominó claramente, además a mí me gustó muchísimo ese partido como lo jugó tanto en velocidad como en colocación, en expresión y anticipación, es decir, se mostró tan superior que considero que con esa serie de oportunidades de anotar el tercero en cualquier momento lo pudieron haber llevado a la segunda ronda, entonces México se queda fuera por detalles", puntualizó.

😡 ¡FRACASO ROTUNDO DEL TATA Y LOS JUGADORES! 😡



❌ Tres derrotas ante Estados Unidos

❌ Sin Octavos en #Qatar2022

❌ Nulo funcionamiento



¿Hasta cuándo habrán cambios?https://t.co/SOuWfSphWO pic.twitter.com/C9AaBMy4EY — Esto en Línea (@estoenlinea) November 30, 2022

También señaló que el director técnico “Tata” Martino no seguirá, por lo que se debe buscar seleccionador para rejuvenecer con un equipo que trabaje de cara al futuro, "con jugadores mucho más jóvenes, porque sus etapas van pasando, caso de Araujo, Raúl y Guardado, hay una serie de jugadores que ya pasan unos 30 años, que ya tienen su experiencia, han jugado sus mundiales, pero que es tiempo de trabajar con una base de jugadores jóvenes que han demostrado que juegan muy bien al futbol".

En cuanto a España destacó que han librado esa diferencia importante del primer juego ante Costa Rica, "luego el partido contra Alemania no fue tan bueno y ahí se consiguió un empate, y lo del tercer partido es preocupante, nos hemos podido quedar fuera del mundial, hubo momentos que realmente el resultado de Costa Rica perjudicaba a España, se ha podido quedar fuera en un partido", manifestó.

Finalmente dijo, "volvemos a lo mismo, aquí no hay ningún rival pequeño, es una competencia en la que tienes que estar al 100%, que no te puedes descuidar en ningún momento, estamos contentos por el pase, pero lógicamente preocupados porque lo que ha pasado ante Japón, con una selección que en la segunda parte nos ha barrido con una tremenda disciplina y un tremendo trabajo", puntualizó.